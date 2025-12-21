金融圈5大難關一一過！輝達總部終確定、新青安鬆綁 關稅影響還沒完
【記者許麗珍／台北報導】回顧2025年金融圈大事紀，最讓人矚目的莫過於輝達總部落腳北士科，新光人壽北士科T17、TT18基地爭議，在歷經7個月後終於與北市府「合意解約」分手。美國總統川普4月初提出對等關稅政策重挫全球股市，國安基金4月9日進場護盤至今逾8個月達245天史上第2長。此外動盪的4月新台幣強勢升值，6大壽險業大虧逾百億。
輝達今年5月表達海外總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權2021年已由新光人壽取得，輝達、新壽和台北市政府三方，北市府擔心圖利、新壽擔心背信風險，輝達則希望海外總部的設計及施工完全掌握自家手上。輝達與新壽簽訂的MOU於9月30日到期後，北市府想解除契約、收回土地，新壽則求市府補償「未來50年開發收益107億元」，雙方談不攏卡關，外界批評新壽獅子大開口，新壽10月16日舉行動土典禮更被外界解讀是挑釁北市府。
10月22日新壽召開記者會對外宣布願與北市府合意解約，強調解約金全數捐做公益，一毛錢都不要，但雙方對「分手費」金額有落差，之後分手費確定44.3億元後，新壽又提出「1要求」：堅持協議內容必須確保土地將由輝達取得，否則不願簽署解約。 最後台北市政府11月24日與新光人壽正式簽訂北士科T17、T18地上權案解約書，完成塗銷地上權。歷經7個月爭議終於合意解約，輝達確定落腳北士科。
美國總統川普4月初提出對等關稅政策，重挫全球股市，台股於清明連假開市後的3個交易日，狂跌近4000點，國安基金委員會4月8日開會決定執行護盤任務，自4月9日起進場，隨著對等關稅的稅率逐步底定，加上美國聯準會可能降息，股市行情明顯回穩，8月初台股收復24000點，之後甚至一舉突破28000點站上歷史新高。
國安基金自4月9日護盤至今，台股已經漲逾9000點，統計國安基金4月進場至12月21日止，護盤天數已逾257天，是歷來國安基金9度護盤行動當中，護盤時間位居第2長，僅次於國安基金於2022年7月13日到2023年4月13日，總共9個月護盤275天的歷史紀錄。外界關心國安基金何時退場，國安基金表示，考慮到台美貿易協議尚未底定， 因此決議國安基金持續護盤，持續執行安定市場任務，穩定投資信心。
2025年第二季，新台幣強勢升值成為市場最受矚目的金融事件之一。新台幣第二季累計升值幅度達11%，新台幣升值導致原本持有大批美債等海外資產的壽險業，帳面上出現嚴重匯兌損失，成為嚴重受災戶，根據統計，國內6大壽險業者4月獲利慘烈，合計稅後淨損187.76億元，逆轉1至3月每個月都獲利狀況。
新青安帶動房市熱潮，但房貸傳出嚴重爆量，不少銀行受限銀行法第72-2條「不動產天條」,紛紛祭出「限貸令」或調高利率，民眾貸不到錢。行政院今年9月4日拍板確定「新青安」方案不計入銀行法第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」的限額，意即銀行將放寬30%上限約束，解決民眾「貸不到」的問題。
融資租賃「薯條三兄弟」中租-KY、和潤企業、裕融，被質疑銀行資金透過融資公司流入房市，成打炒房破口。 金管會發函給銀行公會，要求各銀行對融資租賃公司授信需設下4道防線，包括銀行對融資租賃公司授信，應覈實辦理徵授信審核，了解客戶之營運模式、業務種類，評估資金用途及授信額度之合理性，並應定期追蹤資金實際用途與原申貸用途是否相符。
