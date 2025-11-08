金融大咖看AI不會泡沫化 認為長期趨勢向上

美國對等關稅讓全球供應鏈洗牌，外界持續關注台美雙方談判進度，而近期市場對於「AI泡沫化」疑慮再度升高，引發金融市場震盪。展望明年，台新新光金控（2887）總經理林維俊、國泰投信總經理張雍川、台企銀總經理李國忠昨（7）日紛紛表示看好AI前景，不認為會出現「泡沫化」，並且對台灣明年景氣抱持「審慎樂觀」看待。

金融博覽會昨日登場，金管會主委彭金隆表示，過去一年金管會推動「亞洲資產管理中心」計畫時，曾遭遇不少質疑，「過去推動這麼多次不成功，這次應該也不容易」。財政部次長阮清華則指出，金融防詐是政府當前重要政策，但打詐並非一、兩家金融機構就可完成，必須透過同業之間的聯防合作，並善用AI等新興科技偵防、分享防詐資訊，為消費者財產把關。

林維俊表示，「審慎樂觀」看待，不管是內需、政府投資、外銷，這三個領域都表現很好，台灣是一個很健康的經濟體，跟全世界比起來是人人稱羨的。至於近期市場對於「AI泡沫化」疑慮再度升高，林維俊則不這麼認為，他說，從多項指標來看，比如本益比、股價營收比都還沒有泡沫化的跡象，且現在的AI是有收益的，因此還是抱持樂觀。

張雍川指出，觀察第3季財報，包括亞馬遜AWS、微軟Azure、Google Cloud與Meta，皆持續調高AI相關資本支出，顯示AI需求仍相當強勁，「因此AI泡沫化的機率應該是蠻低的」，市場如今在等待更多的AI的應用，並看到AI產生的營收獲利貢獻，只是需要一些時間才會愈來愈顯著，但AI在企業端、消費者端的普及，仍具有明確的趨勢，儘管短期進入整理，但長期還是往上的。

展望台灣明年經濟表現，張雍川分析，今年台灣在AI的出口帶動之下，經濟成長率有機會超過5.5%；加上預期美國聯準會會持續降息，在資金寬鬆的環境下，也會刺激全球的消費跟投資，因此樂觀看待。

李國忠表示，AI不只是一個應用議題，它更是一個投資，像是金融機構系統、大數據應用等都已經開始導入AI，「現階段已經回不去了，如此怎麼會泡沫？」

對於明年展望，李國忠認為，還是得看美國，以目前來看，針對川普大規模的關稅政策，美國最高法院可能會判川普敗訴，一旦成真關稅政策就會失效，隨著大陸態度放軟，預期未來關稅議題可能會比較淡化。但他提醒，產業差異非常大，高科技成長快速，但傳統產業幾乎沒有成長。

