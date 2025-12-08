金融大案頻現脫管情況！吸金10億天逸董事長溫峰泰 海外照樣趴趴走

（政治中心／綜合報導）近年多起重大金融犯罪案件中，被告在審理或偵辦階段脫離司法掌控。從「大圈仔」朱國榮在判刑未定讞時棄保潛逃，到三聯集團董座徐少東在二審被判刑13年後離家失聯，兩起案件均凸顯重大經濟犯罪具跨境特性，增加後續追查難度。今年也有立委質詢法務部，關切天逸集團涉吸金逾10億元案件的偵辦進度停滯，而負責人溫峰泰近年仍頻繁於海外公開亮相，這一對比使外界重新關注台灣司法在此類案件的處理速度與控管能力。

圖／天逸集團董事長温峰泰(左2)與越南財政部副部長胡士雄舉行會談。（翻攝天逸集團臉書）

炒股案判刑24年未定讞 朱國榮棄保5億潛逃

涉及多起炒股與經營權爭議的百億大亨朱國榮，2023年因龍邦與台灣人壽相關案件在高院共被判刑24年，案件尚未定讞。依規定，他須定期向派出所報到，然而在同年9月7日完成最後一次報到後即失聯。法院隨後裁定沒入其5億元保金並發布通緝。

在他逃亡前一天，還被目擊出現在台北某飯店三溫暖，隔日便人間蒸發。後續偵辦發現多人涉嫌協助離境，部分人士已被檢方起訴。

三聯集團涉吸金22億元 董座徐少東報到前失聯

另一起引發社會關注的案例是三聯集團董座徐少東。他被控以具「老鼠會」性質的投資方式吸金22億6780萬元，二審遭判刑12年。為避免脫逃，法院要求他每週一到派出所報到。然而今年5月9日，距離報到截止僅剩數小時，徐少東被家屬發現未帶手機離家失聯。

警方證實家屬已提出緊急協尋，並調閱監視器追查行蹤。案件目前仍在偵查與尋人階段。

天逸案偵辦四年停滯 海外活動形成強烈對比

在上述多起金融案件接連出現被告脫離控管的背景下，天逸集團案的偵辦進度也受到外界注意。

天逸財金科技於2021年遭檢調搜索。調查指出，自2013年起以投資天盈投資公司及「基金隊長」名義推出多項標榜保本、報酬6%至12%的商品，涉非法收受存款，不法吸金逾10億元。董事長溫峰泰當年以200萬元交保並被限制出境，但近一年仍多次出現在越南、柬埔寨公開行程，包括與越南副總理會面、拜訪東盟銀行等。上述行程均由天逸及合作單位發布新聞稿，使國內偵辦進度有限與其海外曝光形成對比。

立委質疑進度「完全停擺」 法務部稱仍在偵查

國民黨立委王鴻薇今年11月質詢法務部長鄭銘謙指出，天逸案自2021年偵辦以來，「四年僅在去年12月開過一次庭，之後沒有再開庭，也沒有傳喚任何一個人」，質疑偵辦進度「完全停擺」。鄭銘謙則回應，案件仍在偵查中，並證實確曾於去年12月召開庭期。王鴻薇表示，天逸吸金模式典型、金額龐大，被害人多年未獲明確回應，司法有必要加速處理以回應社會期待。

前有逃亡與失聯案例 天逸案引發司法控管討論

在朱國榮潛逃、徐少東失聯兩案仍在追查之際，天逸案偵辦多年進度有限，而被告仍頻繁出現在海外公開活動，使司法對重大經濟犯罪的控管與偵辦效率再次成為外界討論焦點。天逸案後續進度也將持續受到社會關注。

