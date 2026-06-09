金融妹子轉職伴遊「時薪20萬」輝達工程師聽到GPU秒暈船





隨著人工智慧（AI）產業在全球掀起狂潮，美國矽谷誕生了一批因公司股票大漲而致富的「科技新貴」。這股AI造富運動不僅改變了科技圈的生態，竟也意外帶動了高級伴遊產業的轉型。據外媒報導，近期矽谷出現了一批主打「書呆子優先（nerd-first）」的高級伴遊，她們不僅外貌出眾，更能與客戶大聊GPU、加密貨幣以及人類未來。這些能提供高度心靈共鳴的女伴，每小時收費高達6,000美元（約合新台幣19.4萬元），一天的酬勞甚至可達23,000美元（約合新台幣74.5萬元）。

懂GPU比顏值更吃香！「書呆子優先」伴遊崛起

在傳統的高級伴遊市場中，每小時收費大約落在1,000美元左右，但這批具備科技知識背景的伴遊，收費卻是傳統行情的數倍。以數據分析專長聞名於業界的伴遊Aella表示，她的收費高達每小時6,000美元；另一名化名為Ada Hopper的伴遊也開出每小時5,000美元的高價。

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Ada Hopper直言，「收費最高的女孩往往不是最性感的，而是那些既性感又聰明的女孩。」她表示，她們會將挑逗性的內容與AI等專業技術話題結合，這招在矽谷非常吃得開，「你會遇到一些隨機出現的輝達（Nvidia）工程師，他們會驚訝地大喊『什麼？妳居然知道什麼是GPU？我的天啊，太酷了！』」

前金融業菁英轉行 預約滿檔狂賺AI財

而這群高智商伴遊妹的背景往往也非常驚人，化名為梅達（Meida Marek）的高級伴遊女子，過去曾是金融圈的上班族，她向《富比士》雜誌透露，當初是因為思考AI未來可能對自身職涯造成什麼樣的衝擊，才決定轉換跑道進入伴遊產業。

梅達將自己包裝成對科技充滿好奇心的知性女伴，成功吸引了大量在AI領域工作的男性客戶。她目前的收費為每小時3,500美元（約合新台幣11.3萬元），且行程早已被客戶預約到幾個月之後。這些客戶多半任職於那些因AI熱潮而獲利豐厚的科技大廠，對於能找到理解他們工作語言的伴侶，他們花錢毫不手軟。

尋求靈魂共鳴 真實交流成「終極奢侈品」

報導指出，這股奇特的產業現象背後，凸顯了矽谷科技富豪們在物質滿足後，對情感與知性交流的極度渴望。許多客戶花費巨資，追求的往往不僅僅是肉體上的滿足，而是比交友軟體更有溫度、比AI聊天機器人更真實的陪伴。

梅達回憶起一次與客戶的過夜經歷時表示，「期間確實有發生性關係，但絕大多數的時間裡，我們只是在進行有趣且美好的深入交談。」有些關係甚至會發展成固定模式，包含陪同客戶四處旅遊、享受奢華體驗，以及長時間的陪伴。

另名伴遊Charlie表示，AI的發展推動了這項需求，「隨著AI變得越來越強大，真實的人際連結將變得更加稀有。在未來，能夠負擔得起真實的人際接觸，以及擁有純粹人類交流的環境，將會成為終極的奢侈品」。

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