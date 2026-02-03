金融專利管理 土銀通過TIPS A 級驗證

【記者郭襄陽台北報導】為擴大金融專利綜效，土地銀行近年不僅導入「臺灣智慧財產管理制度（簡稱TIPS）」，更在今（115）年 2 月 3 日獲經濟部產業發展署頒發「TIPSA 級驗證」，由土地銀行副總經理程佩瑜代表受獎，為國內首家取得A級驗證之國營銀行，充分展現對金融專利管理及創新之熱忱。



土地銀行程副總經理指出，土地銀行身為百分百國營銀行，積極響應我國金融科技創新願景，深耕金融專利領域，且連續八年獲經濟部列入「本國法人專利申請百大排名」，具體實踐公股銀行在公司治理、創新管理及風險控管上的示範角色。



因應數位金融轉型目標，土地銀行長年以獎勵機制引領行員投入金融專利研發，截至 114年12月底，土地銀行經核准專利已達772件。此外，土地銀行參加114年經濟部智慧財產局舉辦「2025年產業專利分析與布局競賽」之出題企業，為國內首家銀行參與出題，題目內容聚焦於「防制金融詐騙偵測技術」，藉由參賽團隊的深度分析，協助企業將專利資訊轉為研發創新能量。



在金融專利逐年增加的趨勢下，土地銀行近年導入TIPS管理制度，以智慧財產權在創新、取得、保護、維護與運用等建立循環式管理，有效運用跨部門合作機制整合資訊、研發及管理單位，打造制度化、標準化的智慧財產管理制度。



隨著土地銀行本次通過經濟部產業發展署「TIPS A 級驗證」，顯見在智慧財產政策目標、風險控管、專利布局、內部管理流程及改善機制等面向皆達到公司治理要求。



展望未來，土地銀行以「創新引領．共創價值．邁向永續」經營主軸，以創新思維精進智慧財產管理制度、深化專利布局應用，藉此提升金融服務價值，以臺灣社會最值得信賴的金融夥伴為己任，全力打造以人為本的金融科技服務生態系，邁向經濟、社會雙贏之目標。2026/02/03









