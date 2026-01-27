金融帳戶也遭竊？1.49億筆帳密大外洩！5大平台名單曝光 Google這樣說

科技中心／王文承報導

資安專家福勒揭露，一個未設防的公開資料庫遭人發現並曝光，內含約1.49億筆使用者帳號與密碼，資料總量高達96GB，波及多個全球主流網路服務平台，甚至部分金融帳戶憑證也疑似遭竊。（圖／翻攝自Pixabay）

快拿起手機檢查帳號安全！資安專家福勒（Jeremiah Fowler）近日揭露，一個未設防的公開資料庫遭人發現並曝光，內含約1.49億筆使用者帳號與密碼，資料總量高達96GB，波及多個全球主流網路服務平台，甚至部分金融帳戶憑證也疑似遭竊，但仍無法確認該資料庫的實際擁有者。其中外洩數量最多的前五名，依序為Gmail約4800萬筆、臉書1700萬筆、Instagram約650萬筆、Yahoo Mail約400萬筆，以及Netflix約340萬筆。

1.49億筆帳密大外洩 5大平台名單曝光

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，資安專家福勒指出，他在調查這起大規模資料外洩事件時，發現該資料庫中「存有成千上萬個檔案，內容包含電子郵件、使用者名稱、密碼，以及對應的帳號登入或授權頁面網址」。外洩資料涵蓋全球用戶，帳密總數高達1.49億筆，涉及多個知名平台。

廣告 廣告

其中，包括約4800萬筆Gmail登入資訊、1700萬筆Facebook帳密、650萬個Instagram帳戶，以及約90萬筆Apple iCloud使用者憑證。此外，資料中也出現Microsoft Outlook、Netflix、幣安（Binance）等服務的帳號資訊，甚至還包含部分政府機構（.gov 網域）的帳號資料，顯示影響範圍相當廣泛。

福勒進一步說明，該資料庫被發現時未進行任何加密，也未設置存取限制，任何人都能直接下載完整內容。儘管目前資料庫已被關閉，但外洩資料是否早已被他人下載、散布，仍存在高度不確定性。

他也提醒民眾，若懷疑手機或電腦遭惡意程式入侵，應立即更新作業系統，安裝並執行防毒軟體掃描，同時檢查應用程式權限與設定，確認是否曾從非官方來源下載程式或瀏覽器擴充功能，以降低資安風險。

針對此事，Google發言人表示，已注意到相關報導，並證實外洩資料中確實包含部分 Gmail 帳號憑證。不過，這並非Google系統遭入侵，而是來自「資訊竊取程式」等第三方惡意軟體，長期從使用者個人裝置中蒐集帳號與密碼後彙整而成。

Google強調，這起事件並非新的資安漏洞，而是過往已外流帳密的再度集中曝光。公司持續監控此類外部威脅，並透過自動化防護機制，一旦偵測到帳號憑證外洩，便會立即鎖定帳號並要求使用者重設密碼。

此外，福勒也指出，外洩資料不僅涵蓋社群平台與電子郵件服務，部分金融帳戶憑證也疑似遭竊。目前仍無法確認該資料庫的實際擁有者，雖然經過約一個月的追查已成功關閉，但在關閉前資料庫公開了多久、是否已有不法人士取得資料，仍不得而知。

福勒最後警告，這批外洩資料包含完整的電子郵件、使用者名稱、密碼，甚至精確的登入網址，恐被犯罪集團用來鎖定電子郵件、金融服務、社群平台或企業系統帳號，進一步進行詐騙、身分盜用、金融犯罪，甚至發動高度擬真的釣魚攻擊，呼籲民眾務必提高警覺並加強帳號防護。

更多三立新聞網報導

活了30才知道！她每天洗頭仍飄油味 美髮師解答驚呆眾人：少關鍵1動作

一次扛兩台！她驚見好市多「神級吸塵器」破盤價 會員瘋搶：線上已缺貨

不是Alphabet！分析師去年靠3檔股票暴賺一波：續抱「這2檔」獲利更驚人

錯過輝達別再等！專家點名「這3檔」股票必抱10年 它擁有1無可取代優勢

