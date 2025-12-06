【金融快訊】首屆永豐金控科技年會盛大登場 兩大 AI 亮點應用打造「Just right」的金融體驗

為展現 AI 金融科技創新成果，首屆「2025 永豐金控科技年會」今（5）日盛大登場，公開永豐金控在 AI 應用上的階段性成果與未來布局，並分享如何以科技為引導，重塑金融服務的速度、精準度與體驗想像。活動當天湧入近 400 人，顯示社會各界對 AI 金融科技的高度關注。

永豐金控科技長張天豪於年會中分享近年的 AI 願景與行動。他指出，永豐長期透過實務專業與業務單位建立合作模式、累積信任基礎，讓後續 AI 應用得以全面擴展。這次年會啟動更全面的 AI 推動計畫，透過 AI 模組化、知識結構化與系統 API 化，加上人才培育、運算基建與全方位安全防護，打造可快速擴展的「永豐 AI 宇宙」，以最自然、貼心又可靠的方式洞悉客戶需求、提供即時服務，持續落實以客戶為中心的「智慧金融」。

廣告 廣告

本次年會並集結多位國際級講者，以全球視角剖析 AI 趨勢與金融業實務落地。台灣微軟首席技術長卞凱龍，分享全球與台灣金融業的 AI 布局與應用現況、數位政策與責任治理；NVIDIA 资深解決方案架構師李正匡博士則解析生成式 AI 的技術演進，如何運用開源套件簡化 Agent 開發、提升效能並降低開發作業；永豐金控集團 Amret Plc. CDIO Sajjad Khan，則是暢談資料與 AI 在金融業的價值與應用。

年會另一亮點，是首次嘗試將兩款專為實體場景設計的 AI 互動產品—「永豐 iWish」與「永豐智投」帶到現場，由永豐內部技術團隊與業務主管共同揭示兩項產品的技術原理與應用場景，並讓參與者能親身感受未來金融場景的樣貌。

「永豐 iWish」為永豐銀行以生成式 AI 為核心，推出全台首創的對話式金融服務，顛覆傳統交易流程，讓客戶透過單一介面即可輕鬆完成存款、提款、轉帳及匯款，並支援語音、文字、圖片三種互動方式，帶來自然流暢且個人化的金融體驗。「永豐智投」則透過多代理系統，極大縮減投資研究資料收集時間，提升分析深度與報告品質，透過 AI 與金融專業的緊密合作，持續推動金融服務與投資決策的創新升級，展現永豐在智慧金融的領先地位。

永豐金控自 2020 年啟動數位變革專案，並自建金控 AI 團隊與畫計畫，以場景經營與 AI／數位科技為雙軸策略，將 AI 全面導入集團營運各環節。至今累積超過百項 AI 與金融科技應用，涵蓋銀行、證券等多個子公司，不僅取得多項專利，更有多項服務為業界首創。今年，永豐啟動新階段，將「科技底層能力向前推進到前線使用者體驗，並以『Just Right Experience』打造民眾感到自然、直覺、並覺得「金融服務本來就應該這樣」的 AI 體驗。

了解更多：https://today.line.me/tw/v3/article/kE5aEaw