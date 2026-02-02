金融掃黑專案 調查局掃蕩不法集團濫用人頭公司 15

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

調查局自1月1日至1月31日期間發動「金融掃黑專案」同步偵辦，掃蕩日益猖獗之犯罪集團以虛設行號方式濫用人頭公司重大經濟犯罪，動員全台26個外勤處站、千餘名調查官，共執行215案、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個，犯罪金額達新台幣321億3796萬餘元，另查扣賓士、保時捷、BMW等名車7輛、名錶、名牌包及銀行帳戶等不法所得達1億496萬元。

調查局指出，近來查緝電信網路詐欺、詐貸、吸金、第三方支付及虛擬資產犯罪等重大經濟犯罪案件發現，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，先利用人頭設立或取得公司或商號，假藉辦理停業公司或商號之負責人變更，進而申請開通企業憑證等帳戶功能，再假冒商業交易需求設定高額銀行帳戶網路交易額度，透由多層帳戶快速轉匯，規避司法機關凍結、查扣，藉此掩飾不法金流之來源與去向罪。

這次全台掃蕩行動中，查獲某公司傅姓負責人與境外博弈集團合謀共同經營賭場水房、跨國博弈客服及洗錢業務，在台設立多家人頭公司，並招募精通中、外語之人員擔任財務、客服等員工，負責賭場出入金管理、賭金移轉、系統維護等業務，後以不實資訊服務費、廣告行銷費等名義，將賭場資金洗入前揭人頭公司帳戶。

某詐團與不肖王姓記帳業者合謀設立222家人頭公司，並仲介金主提供資金為人頭公司進行假驗資，再委託不知情之會計師進行資本額查核簽證，待公司完成設立登記後，便將該等公司帳戶作為詐團洗錢之用。

某公司利用該集團實質掌控之空殼公司進行循環交易，不斷地墊高營業額，再以不實營業實績向數家金融機構詐取貸款達上億元，嗣後以營運不善、停業等理由拒絕償還貸款，致金融機構產生呆帳。本專案甚有虛設行號集團以不實循環交易創造金流，為詐欺集團洗錢之案例。

某公司陶姓負責人明知公司無營運實績，以虛偽增資、假文宣方式美化財報，再勾結非法販售未上市櫃股票之地下盤商對外發行新股募資，將公司包裝為熱門產業，佯稱未來將上市櫃、獲利可期，實則行「印股票、換鈔票」之實，違法金額達5億餘元。

林姓男子明知虛設數家公司並無營運實績，竟製作虛實參半之簡報資料，以前揭公司名義對外招攬民眾投資境外基金，並承諾「保本高利」，卻未如期返還本金、利息，致民眾血本無虧，違法金額達8億餘元。

調查局鄭重呼籲，民眾應提高警覺審慎判斷投資訊息，且勿因小額報酬、人情等因素而擔任人頭公司負責人，以免成為詐欺、洗錢共犯，調查局將持續積極嚴查速辦，從源頭阻斷集團犯罪，及時遏止不法行為，並阻絕不明境外資金流入台灣，共同守護社會安定及國人財產安全。

