金融教育深入嘉義縣國小學童 金研院攜手財金公司、保發中心向下扎根

金融研訓院昨天攜手財金公司、保發中心於嘉義縣人力發展所舉行「114 年嘉義縣 CSR 金融共好公益計畫」成果發表會，總計今年 9 至 10 月間深入嘉義6個行政區，共辦理 60 場體驗式課程，讓 368 名國小學童透過遊戲操作理解金錢與消費概念，建立正確的金融態度。

金融研訓院自 2022 年起投入國小金融素養教育模式研發，並陸續在台南、彰化、高雄推動「金融共好」模式。今年與財金公司、保發中心合作，把計畫延伸至嘉義縣，使金融周邊機構參與社會教育的深度與廣度再度提升，同時展現民間與公部門共同推動金融教育的能量。

本次與嘉義合作，也是金融研訓院首次結合金融周邊機構共同發展教材。課程新增 TWQR 內容，協助學童理解實體貨幣邁向數位支付的趨勢，並以「錢只是換地方放」「使用需要密碼」「所有消費都會被記錄」等概念，引導孩子認識數位貨幣特性。

金融研訓院說，為深化在地教育力，此計畫與中正大學合作，招募 16 名中正大學青年講師參與授課，以活潑且貼近生活的方式，將艱澀金融知識轉化為孩子容易理解的語言與情境，讓金融學習自然融入日常。

同時，嘉義縣特別規劃「偏遠地區專屬場次」，優先服務偏鄉學校，縮短城鄉間的教育差距。

金融研訓院董事長雷仲達表示：「年輕世代金融素養是一項長期投入的教育工程，透過 CSR 金融共好計畫，期待為全台學童奠定穩固的金融基礎。」，感謝嘉義縣政府及合作夥伴的支持，使計畫順利推動。

他也強調，金融素養教育是一場與時俱進的競賽，期盼更多關注普惠金融的團體一起加入，讓金融知識從小扎根，成為孩子一生受用的重要能力。

