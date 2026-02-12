金融時報專訪 土耳其外長：美伊就核協議展現彈性

（中央社安卡拉12日綜合外電報導）土耳其外交部長費丹接受英國「金融時報」專訪時表示，美國與伊朗在核協議議題上展現出彈性，華府似乎「願意」容忍一定程度的核濃縮。

路透社引述報導指出，曾與華府和德黑蘭進行過會談的費丹（Hakan Fidan）向「金融時報」（Financial Times）表示：「美國人似乎願意在明確設定的界線內容忍伊朗的濃縮行為，這是正面發展。」

他說：「伊朗現在認清，他們必須與美國達成協議，而美方也了解伊朗有其底線。試圖強行逼迫毫無意義。」

廣告 廣告

美國至今一直要求伊朗放棄裂變純度達60%濃縮鈾存量，這個純度只比武器級鈾的90%略低。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）曾表示，德黑蘭將持續要求解除金融制裁，並且堅持包括濃縮在內的核權利。

費丹指出，他相信德黑蘭「真心希望達成實質協議」，願意接受濃縮程度的限制和嚴格檢查機制，如同2015年與美國和其他國家達成協議時一樣。

美國與伊朗的外交官上週在阿曼，透過阿曼扮演中間人角色進行會談，試圖恢復外交往來。在此之前，美國總統川普曾在區域部署艦隊，引發新軍事行動疑慮。

不過費丹提醒，若美伊談判議題擴及彈道飛彈，恐怕「只會帶來另一場戰爭」。

美國國務院以及白宮在非上班時間未回應置評請求。（編譯：何宏儒）1150212