金融時報專訪 土耳其外長：美伊就核協議展現彈性
（中央社安卡拉12日綜合外電報導）土耳其外交部長費丹接受英國「金融時報」專訪時表示，美國與伊朗在核協議議題上展現出彈性，華府似乎「願意」容忍一定程度的核濃縮。
路透社引述報導指出，曾與華府和德黑蘭進行過會談的費丹（Hakan Fidan）向「金融時報」（Financial Times）表示：「美國人似乎願意在明確設定的界線內容忍伊朗的濃縮行為，這是正面發展。」
他說：「伊朗現在認清，他們必須與美國達成協議，而美方也了解伊朗有其底線。試圖強行逼迫毫無意義。」
美國至今一直要求伊朗放棄裂變純度達60%濃縮鈾存量，這個純度只比武器級鈾的90%略低。
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）曾表示，德黑蘭將持續要求解除金融制裁，並且堅持包括濃縮在內的核權利。
費丹指出，他相信德黑蘭「真心希望達成實質協議」，願意接受濃縮程度的限制和嚴格檢查機制，如同2015年與美國和其他國家達成協議時一樣。
美國與伊朗的外交官上週在阿曼，透過阿曼扮演中間人角色進行會談，試圖恢復外交往來。在此之前，美國總統川普曾在區域部署艦隊，引發新軍事行動疑慮。
不過費丹提醒，若美伊談判議題擴及彈道飛彈，恐怕「只會帶來另一場戰爭」。
美國國務院以及白宮在非上班時間未回應置評請求。（編譯：何宏儒）1150212
其他人也在看
侯友宜接班人呼之欲出？李乾龍洩底了 宣布時機點曝光
2026年新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參戰，國民黨熱門人選是台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然，至今仍未定案。不過，外傳新北市長人選有可能將在「這天」浮上檯面，為藍營選戰定錨。
劉和然確定不選新北市長！侯友宜發聲了
[NOWnews今日新聞]國民黨今年九合一選舉至今仍未確定新北市長參選人，將派熱門人選台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然出戰備受關注。對此，劉和然今（11）日在臉書宣布，不參選新北市長，而新北市長...
川伯選新北！吳子嘉曝1狀況：毀侯友宜名譽
[NOWnews今日新聞]台北市副市長李四川宣布將於2月底請辭，正式投入新北市長黨內初選戰局，為藍營2026布局投下震撼彈；新北市長侯友宜隨即發聲力挺，更以「一棒接一棒，棒棒是強棒」形容接班態勢；至於...
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
賴清德偕4上將開軍費記者會 張競批：消費職業軍人
賴清德總統今（11）日上午在總統府主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，親上火線說明預算的整體戰略思維和政策方向，並罕見的包括參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐上將，現場共12顆將星出席。對此，中華戰略學會資深研究員張競強調，「拜託問題出在行政院，不是立法院」，同時質疑賴總統「消費職業軍人」。
劉和然退選新北市長 表態：全力支持李四川
即時中心／連國程報導台北市副市長李四川今（11）日宣布請辭回新北籌備選戰後，新北市長侯友宜率先表態全力支持，而原本打算參選的新北市副市長劉和然，也表示願意力挺李四川選新北市長，喊出團結讓新北贏下更好的未來。另一方面，民眾黨主席黃國昌積極投入新北市長選戰，今日也表示將與李四川「組成最強的競爭團隊」，也讓外界更加關注藍白對於新北市選戰的布局。
藍營火速整合挺李四川 王世堅意外：新北選情兩強相爭
台北市副市長李四川今下午宣布二月底將辭職副市長，投入新北市長選舉，民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動受訪，驚訝國...
去中國小心被抓！2025年台人遭拘留暴增4倍 澳智庫示警：法律戰開打了
澳洲智庫ASPI最新報告指出，中國對台威脅已從傳統軍事擴展至「法律戰」，自2025年起從口頭威嚇轉為實質執法。陸委會數據顯示，台人在中遭拘留或受限案件激增至221件，較前一年暴增四倍。北京利用模糊的國安指控，透過「長臂管轄」與「連坐法」鎖定挺台人士如立委沈伯洋及其親屬，意圖將「台灣身分」本身視為法律風險。此策略旨在阻止台人與中國接觸，並將國內法效力強行延伸境外，極大化民主代價。ASPI呼籲各國支持
震撼彈! 陳亭妃與胞妹開記者會 "四連霸議員"宣布不連任
南部中心／陳家祥、陳芷萍 台南市報導獲得民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，10日下午與四連霸台南市議員的妹妹陳怡珍連袂召開記者會，陳怡珍宣布將不參選議員。陳亭妃說，這是很艱難的選擇，為了第八選區的團結，她只能拜託妹妹。之後陳怡珍將擔任陳亭妃競選團隊執行總幹事，投入輔選工作。民進黨台南市議員陳怡珍宣布將不參選議員，里長抱著她落淚哽咽，十分不捨。（圖／民視新聞）「團結一致！大步向前！」高喊口號，喊的卻不是當選，立委陳亭妃和市議員妹妹陳怡珍連袂召開記者會，卻是宣布不參選議員。陳亭妃：「在今天登記最後一天每個人都問她說，妳什麼時候要去登記，怡珍今天在這裡宣布，她不會去參加登記，她也不會參與這一次北區中西區的議員選舉。」陳怡珍：「做了一個很困難的決定，宣布不參選這一次的議員的連任，那我想未來服務會繼續，那我想不管是在什麼位置，愛台南的心，還有對基層的承諾都不會改變。」里長抱著陳怡珍落淚哽咽，不捨的說，「放棄要選真的很不容易。」陳怡珍是連任四屆的台南市議員，要通過黨內初選以及連任並不困難，沒想到卻在姐姐獲得台南市長參選門票之際，突然要止步，令外界十分驚訝。陳亭妃表示，為了第八選區的團結和諧，她無法影響別人，只能拜託妹妹退出選舉。（圖／民視製表）根據了解，陳怡珍所有的台南市第八選區（中西區、北區），除了陳怡珍外，挺憲派的議員周嘉韋、邱莉莉、沈震東交棒給弟弟沈震南、以及湧言的林建南四人已經完成登記，若加上陳怡珍，就有五人，民進黨現任4席，預計提名4人，如今陳怡珍退出，該選區就不必辦理初選，是對不同派系釋出善意，有大和解之意。陳亭妃：「我既然要做桶箍，我們就勢必要在比較能夠去處理一些選區，來做出一些決定，那我不能影響別人，但是我可以拜託我自己的妹妹。」台南市議員擬參選人林建南：「為了咱進步大台南台南隊的這團結，能夠做出這決定，建南身為一個新的參選人，非常非常的欽佩。」原本外界還期待可以看到議員妹妹質詢市長姐姐的畫面，兩人在議會同框已經不可能。外界也好奇陳怡珍不當議員之後，下一步要做什麼，陳亭妃表示，妹妹將會擔任她的競選團隊執行總幹事，全力替她輔選抬轎。原文出處：震撼彈！ 陳亭妃與胞妹開記者會 「四連霸議員」宣布不連任 更多民視新聞報導陳亭妃妹宣布不選台南市議員了！四連霸放棄連任喊為了團結綠新北議員初選登記最後一天 蘇巧慧：一定推出「最強人選」綠營議員初選震撼彈！紀政姪子入黨25年 宣布「退黨迎戰」理由曝光
民進黨小雞「黨內互打」 正妹參選人遭慘摔
年底即將進行地方九合一選舉，民進黨湧言會系5位台北市議員擬參選人林延鳳、顏若芳、康家瑋、劉品妡、郭凡，今（11日）進行聯合活動，走進健身房進行體能訓練，並學習柔術、拳擊，以實際行動倡導民防精神。5位參選人今一早到大安區的健身房內，跟著專業教練練習柔術進行防身術訓練，後續並至八角籠擂台上進行全集訓練，
高市早苗接班人是「他」？從敵手變國防重臣、狂掃77%選票 謝金河：堪稱進擊的巨人
日本首相高市早苗在眾議院改選中取得歷史性大勝，而曾為她競選自民黨總裁的對手、現任防衛大臣小泉進次郎在助選過程中表現活躍，更於自己的選區以高達77%得票率輾壓對手。對此，財信傳媒董事長謝金河直呼小泉是「進擊的巨人」，這次日本大選，大家都把目光放到高市的身上，其實小泉進次郎的卓越表現也令人刮目相看。謝金河表示，這次高市在她的選區只有一個共產黨員陪她選，而自民黨......
好意外！罷團美女領銜人突然宣布「不參選議員」 原因全說了
即時中心／高睿鴻報導民進黨前台中市議員參選人、罷免藍委江啟臣團體「一罷擊臣」領銜人廖芝晏，曾在去（2025）年「全國立委大罷免」運動期間，因外型亮麗、論述犀利，獲得不少關注度。但近日，她做出令外界驚訝的決定，雖然上次選議員高票落敗，但對於今（2026）年底的議員選舉，本人沒有意願捲土重來；廖對此解釋說，藍白陣營如今已透過地方派系與組織，進入多數村里，建立完整的訊息與動員系統；若綠營再出現分票情況，恐連1席都拿不到。
美通過「台灣保護法案」！胡采蘋揭中國下場：將難以承受
政治中心／綜合報導美國聯邦眾議院今（10）日稍早正式通過「台灣保護法案」，相關內容曝光後引發國際關注。對此，經常評論時事的財經網紅胡采蘋直言，中國是否真能承受被排除在國際金融體系外，其實有明確數據可供檢視，並點出油價暴漲就是「中國經濟的死穴」。
民眾黨團點頭「1.25兆國防預算」併案審查！ 綠樂見釋善意：盼藍也停止杯葛
行政院去年提出8年1.25兆元的國防採購特別條例送至立法院，但國民黨、民眾黨以人數優勢，一再拒絕排審，總統賴清德憂心，台灣恐因此跌出軍購的優先名單、延宕武器裝備交貨。民眾黨團上個月提出自家版本的國防預算草案，新任黨團總召陳清龍今（11日）宣布，除了將民眾黨版列為優先法案，也同意政院版可以付委審查，民進黨立法院黨團稍早也做出回應。
違國籍法「明知故犯」？ 劉世芳：雙掛號通知 李貞秀：沒拆
內政部長劉世芳針對民眾黨立委李貞秀未放棄中國籍，接受節目專訪表示，其實早已用雙掛號方式，通知李貞秀，認為李貞秀明知故犯。對此，李貞秀則表示，表示自己根本沒拆封，認為內政部也是知法犯法。除此之外平面媒體...
揭藍營票房毒藥！吳子嘉見何欣純民調狂升 嗆「國民黨候選人倒大楣」
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，對比綠營多縣市迅速完成徵召、初選，藍營多地難產分裂，黨內對黨主席鄭麗文領導也出現雜音。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批評鄭麗文愛製造事端，還執意參加「鄭習會」讓自己淪為票房毒藥，直言「國民黨就垮掉了嘛！」
國民黨團嗆明了！傅崐萁：軍購特別預算「不會通過政院版本」
針對總統賴清德今（11日）親上火線，催促在野黨盡速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例，並示警若條例卡關恐讓台灣跌出美方優先名單。國民黨立院黨團總召傅崐萁強力回應，痛批賴清德以話術蒙蔽國人，並首度證實國民黨將提出自己的版本並與民眾黨協商，且將入法要求美方給予實質且具體的交貨期程保證；他並強調，政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。
不甩院版軍購條例！藍自提草案明定美軍交貨期程 傅崐萁：後續與民眾黨磋商
行政院於去年8月底提出總額1.25兆元的國防特別預算條例草案，但歷經6個月仍卡在立法院程序委員會，上會期結束前未能付委排審。賴清德今日偕國防部長顧立雄及三軍司令召開記者會，強調國防特別預算的重要性與迫切性，並呼籲朝野在新會期將其列為優先法案審議。民眾黨團新任總...
周曉芸初選落敗民調複查結果出爐！民眾黨：晚間6時30分開記者會說明
2026地方選舉將近，民眾黨陸續完成議員參選人的初選機制，但在新北市第四選區（三重、蘆洲）議員初選民調中，黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸以些微差距敗給對手陳彥廷，並已申請複查。黃國昌日前受訪表示，民眾黨請了外部專家深入檢視民調抽樣樣本，發現確實在執行順序上出現狀況。民眾黨今（10日）下午發布採訪通知，宣布將於晚間6時30分說明選舉決策委員會議結果。
俄烏戰爭將滿四周年 澤連斯基擬宣布大選
烏克蘭總統澤連斯基周三表示，烏克蘭只有在取得安全保障、並與俄羅斯達成停火之後，才會舉行選舉，反駁外界指他在美國施壓下籌備新一輪投票的說法。