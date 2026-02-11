金融時報指台積電免關稅晶片 美府擬分配美企使用

受惠AI市場需求，台積電今（2026）年1月合併營收迎來史上最強表現，光是單月合併營收達到4012.55億元，月增19.8%、年增36.8%，不只單月營收首度突破4000億大關，10日收盤的市值更來到48.75兆元。

根據英國《金融時報》報導，美國商務部正規劃，要讓大規模的雲端業者晶片免關稅配額，而配額又和台積電的投資承諾掛鉤，讓台積電進口到美國晶片引導給美國企業使用。

知識力科技執行長曲建仲表示，「美國政府就算管制所有美國廠生產的晶片，優先供應給美國客戶，事實上還遠遠不足以滿足美國客戶的需求。美國商務部即使做出這樣的規定，對台積電也不會造成任何影響 。」

根據英國《金融時報》指出，美國分配晶片免關稅配額，是根據台美貿易協議概要，讓台灣輸出到美國的半導體給予配額零關稅待遇，配額規模是投資產能的2.5倍。 期望能促使台積電將更多產能移轉到美國，讓免關稅配額分配給美國企業。未來，像是亞馬遜、Google和微軟等美國大規模雲端業者，可望都能使用到台積電免稅晶片。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣分析，「美國的雲端服務業者，因為獲得了免稅額度，因此可以加快他們在美國設置資料中心、運算中心的一個速度。美國的半導體產業的發展，尤其在先進製程方面的掌握的話，則也因為這一次的這樣的一個策略，可以逼迫台積電加速到美國去布建產能的這樣一個狀況 。」

專家認為，在可預見的未來，台積電來自美國的訂單比重將持續攀升，台積電也會加速在先進製程的布建。

不過，有美國政府官員透露，這些計畫還有可能調整，目前還沒獲得川普簽署。但會像老鷹一樣，密切監督方案公布後的進展，確保不會削弱關稅和豁免，試圖達成的目標，確保最終不會變成對台積電的利益輸送。



