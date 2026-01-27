金融時報揭川普要求烏克蘭割讓頓巴斯換取安保 白宮：不實消息

金融時報27日引述知情人士消息，川普政府要求烏克蘭割讓頓巴斯地區以換取美國安保承諾。圖為2025年9月23日澤倫斯基（左）與川普在聯合國大會上會晤。（資料照片／美聯社）



英國《金融時報》獨家報導指出，美國總統川普政府已向烏克蘭表示，美國的安全保障取決於基輔首先同意一項和平協議──可能涉及將頓巴斯地區割讓給俄羅斯。華府也表示，若烏方同意從烏東撤軍，美國將加碼提供武器，維持和談之後的俄烏和平。

川普逼烏割地求和 白宮強烈否認

金融時報27日引述知情人士消息，烏克蘭希望在放棄任何領土之前能夠獲得美國的安全保障。然而，美國認為基輔必須放棄頓巴斯地區才能結束戰爭，而且幾乎未向俄羅斯總統普丁施壓。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）對此事表示：「這完全是不實消息。美國在和平進程中的唯一角色是促成雙方達成協議。令人遺憾的是，《金融時報》竟讓惡意人士匿名散布謊言，企圖攪亂和平進程；而在本週末於阿布達比舉行的歷史性三邊會談之後，和平進程正處於非常良好的狀態。」

一位熟悉美國立場的人士表示，華府「並未試圖強迫烏克蘭做出任何領土讓步」。

不過，一位烏克蘭高級官員表示，美國是否會做出承諾越來越不明朗，「每當可以簽署安全保障時，他們就會停下來。」

俄堅持索要頓巴斯 若割讓後會如何？

另一位烏克蘭高官指出，美國人「利用這些保證迫使烏克蘭」做出他們認為能「讓俄羅斯回到談判桌前」的讓步。他說，美國、歐盟與烏克蘭共同擬定的戰後重建方案、總規模約8千億美元（約25.4兆新台幣）的烏克蘭「繁榮計畫」遲遲未能簽署的一個關鍵原因是，烏克蘭總統澤倫斯基和川普認為該文件需要進一步完善。

兩位知情人士透露，美方提出的承諾內容包括一項保證，安全保障將「比照」北約第5條（集體自衛條款），以及在遭遇持續攻擊時，承諾採取協調一致的軍事回應。不過，其中一人補充說，這些承諾可能過於籠統，難以滿足基輔的期待，對於俄羅斯又可能過於發散。

一位消息人士說道，克里姆林宮堅稱，除非烏克蘭單方面徹底撤出頓巴斯地區，否則不會結束戰爭，因此「烏克蘭人現在面臨著巨大的壓力。」

烏克蘭官員和軍事分析家表示，如果俄羅斯透過和平協議獲得頓巴斯地區，或透過武力佔領該地區，這將給俄軍一個跳板，使其更能深入烏克蘭境內發動攻擊。

由頓內茨克州與盧甘斯克州組成的頓巴斯，自2014年以來一直是抵禦俄軍入侵的重要屏障。這條長約50公里的防禦線涵蓋戰略重鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）、斯拉維揚斯克（Slovyansk）、德魯日基夫卡（Druzhkivka）與康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）等城市，常被稱為「堡壘帶」（fortress belt）。

