金融時報揭犯罪產業！點名台灣「詐騙供應鏈」 打詐中心3點回擊
即時中心／黃于庭報導
隨著科技日益進步，詐騙手段更加無孔不入，我國政府持續打詐。英國《金融時報》（Financial Times）近日發布紀錄片，提及部分歐洲地區查獲之電信詐騙設備疑由我國轉運、境內存在詐騙工具使用者及伺服器架設等。對此，行政院打擊詐欺指揮中心提出3點嚴正回應，表示政府高度重視跨境網路犯罪問題，已透過跨部會協作機制與國際執法合作、全面掃蕩。
報導指出，偽基地台（IMSI Catcher）等設備疑由台灣轉運出口，打詐中心強調，依據《電信管理法》相關規定，電信管制射頻器材之製造、輸入及輸出皆須取得主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）核准。未經核准製造、輸入或販售者，依法將處以重罰並沒入器材。目前國內業者協助警方進行偽基地台詐騙案件查調，每日通報疑似偽基地台出沒位置，並於追緝時提供即時資訊。
事實上2024年至今，內政部警政署已在國內查獲11台發送詐騙簡訊的偽基地台，法務部調查局、財政部關務署及相關單位也建立聯防機制，加強邊境查驗，嚴防非法通訊器材進出口。對於任何試圖將台灣作為犯罪設備轉運站之不法份子，檢警單位將持續溯源追查，絕不寬貸。
有關報導提及境內仍有部分詐騙套件（Scamming kits）使用者之情事，打詐指揮中心指出，政府目前全力推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，其中「懲詐」面向特別著重科技偵查技術提升。內政部警政署刑事警察局已建置大數據分析平台，針對網路攻擊來源、惡意程式及詐騙網頁進行即時監測與阻斷。
位於泰緬邊境「苗瓦迪」的廢棄詐騙園區。（圖／新北市議員林秉宥提供）
另購買或使用詐騙工具之犯罪集團，檢警調機關持續執行專案掃蕩，運用數位鑑識技術與金流追蹤，瓦解隱身於國內之詐欺機房與系統維護端，有效降低境內詐騙犯罪發生率。
至於網路犯罪跨國管轄權及伺服器架設問題，打詐指揮中心強調，網路無國界，打擊犯罪需賴國際合作。我國已與多國建立司法互助與情資交換機制，若查獲境內伺服器涉及非法活動，將立即依法查扣並保留數位證據；若犯罪主機位於境外，亦將透過國際刑警組織（INTERPOL）及雙邊執法合作管道，請求協查與下架。
打詐指揮中心重申，台灣絕非網路犯罪之避風港，政府持續強化「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向工作，並呼籲民眾切勿持有或販售非法電信設備，亦勿心存僥倖從事網路詐騙活動，以免誤觸法網。
