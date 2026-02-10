金融時報揭解放軍對台軍演挑釁升級 殲-16對我F-16發射熱焰彈

金融時報10日報導，解放軍殲-16（上）在去年底的環台軍演中對國軍F-16發射了熱焰彈。（資料照片／取自國防部、張哲偉攝）



金融時報10日報導，中國解放軍去年12月底在台灣周邊海域舉行「正義使命-2025」軍演。知情人士與台灣國防部向美軍提供的報告顯示，演習期間，一架解放軍「殲-16」戰機向一架國軍「F-16」戰機發射了熱焰彈。

F-16升空攔截殲-16 遭殲-16發射熱焰彈

知情人士透露，在第一起事件中，一架殲-16戰機向F-16戰機發射熱焰彈（decoy flares）。當時殲-16戰機即將越過台灣海峽中線，因此F-16緊急升空。在第二起事件中，一架殲-16「非常靠近」在F-16後方飛行，「基本上處於射擊位置」。不過，這些事件並未達到去年12月初解放軍戰機使用雷達照射日本戰機的危險程度。

廣告 廣告

熱焰彈用途為干擾追蹤紅外線飛彈；若是飛機被飛彈鎖定，熱焰彈會產生更強的紅外輻射，使飛彈被熱焰彈吸引，偏離原本飛機目標，這時飛機可以趁機改變方向或逃離威脅區域。在軍演場合，熱焰彈可以用於干擾敵方雷達或飛彈鎖定。

有兩人將第一起事件與去年12月發生的另一起危險事件相提並論，當時一架解放軍軍機在南沙群島上空向菲律賓巡邏機發射了熱焰彈。

另一位熟悉情況的人對此說法提出異議。他表示，解放軍戰機使用雷達鎖定日本飛機的距離，相較鎖定國軍F-16還要遠得多。此次台灣案例中，近距離發射熱焰彈被認為是不安全的；而雷達鎖定在現代軍事航空中較為常見，並不代表一定是飛彈發射警告。

殲-16被國軍發現後 以流氓姿態飛行

第三起事件發生在台灣西北方，一架殲-16緊貼在解放軍「轟-6K」轟炸機下方飛行，採取「騎乘式」（piggybacking）戰術，目的是讓台灣雷達難以發現這架戰機的存在。知情人士說道：「當他們被發現後，中國飛行員將戰機側翻，並將機腹的飛彈閃現出來」、「這不像是一位職業戰機飛行員該有的行為，更像是黑幫分子在街上揮舞著槍。」

兩位人士表示，這類似以色列在1976年恩特貝突襲行動（Entebbe raid）使用的手法；當時以軍將士兵秘密運送至烏干達，營救遭劫持飛機上的人質。解放軍飛行員被迫去做一些超出正常訓練範圍的事情，這可能也意味著，中國國家主席習近平清洗軍隊正在擾亂解放軍指揮系統。

其中一位人士表示：「更具攻擊性的行動，以及像1976年恩特貝行動那樣的非常規動作，都顯示飛行員被指示去執行平常不會做的動作。」他補充，此事可能與楊志斌上將被任命為東部戰區司令員有關──該戰區負責攻台行動，他在正義使命前兩週就任。在此之前，中國解放軍5個最高區域指揮職位中有4個因習近平的整肅而空缺。

印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security）的台灣問題專家科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski）表示，習近平可能正對解放軍增大施壓力度，以期在2027年之前具備攻台能力：「這可能導致解放軍承擔更多風險，以向習近平展現具備執行更複雜軍事任務的能力，進而升高衝突風險。」

更多上報報導

中國發布香港國安實踐白皮書 港特首李家超：黎智英罪有應得

美警告商船避開伊朗領海 伊朗逮捕4名改革派領袖及前官員

美國本週廢除汽車排放監管政策 川普將獲「無可爭議的煤炭冠軍」