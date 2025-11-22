金融時報稱台灣對美投資4千億美元含台積電？ 行政院經貿辦這麼說

經貿辦表示，談判團隊目前持續以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN稅率，以及232條款多項關稅優惠。 圖：擷自經貿辦臉書

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對全球實施對等關稅，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，台美持續談判之際，傳出台美協議將拍板，估台灣承諾投資4000億美元（新台幣12.56兆元）。行政院經貿辦21日回應，談判團隊目前持續以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅優惠。

根據英國《金融時報》報導，華府官員透露，台美關稅協議有望近日公布，台灣對美國的「投資承諾」介於日本的5500億美元與韓國的3500億美元之間，暗示是在4000億美元左右，且這數字將計入台積電先前宣布將在美投資的1650億美元（新台幣5.18兆元）。

廣告 廣告

經濟部長龔明鑫21日下午受訪時表示，目前還沒確定，如果有確定結果，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室一定會對外說明。經貿辦指出，談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅優惠。

經貿辦續指，由於232條款不只涉及半導體，還有其他項目，因此台灣持續爭取優惠待遇，同時也為赴美企業爭取更有利的投資環境與條件，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。談判團隊正持續以書面文件交換確認協商內容，與美方凝聚共識，盼盡早達成協議，展開台美下一階段的經貿合作。

行政院解釋，「台灣模式」的供應鏈合作是指企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，藉此貼近客戶、增加競爭力，政府則提供金融面信保支持，透過台美政府之間「G2G」（政府對政府）的合作協助形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助產業在美布局。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普警告印度與巴基斯坦 不停火就別想和美交易

政院版財法修正案出爐 統籌稅款和一般性及計畫型補助款拉高到1兆2002億