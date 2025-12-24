中國國民黨籍立法委員王鴻薇。（圖／資料照片，圖源：翻攝自王鴻薇Facebook）





世界看到台灣詐騙！繼聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）報告指台灣為國際詐騙與洗錢中心後，英國《金融時報》近日推出網路詐騙紀錄片，再度3度點名台灣涉及詐騙供應鏈與運作據點。國民黨立委王鴻薇痛批，國際媒體接連示警，數位發展部與法務部卻渾然不知，政府鴕鳥心態已嚴重傷害台灣國際形象。

王鴻薇在臉書開砲，世界看到台灣詐騙、繼聯合國毒品和犯罪問題辦公室後，金融時報紀錄片3度點名台灣是詐騙供應鏈與據點。

（圖／翻攝王鴻薇臉書）

王鴻薇指出，英國《金融時報》日前發布談論網路詐騙的紀錄片，他揭露了規模達 15 兆美元的全球網路犯罪產業，其中三度提及台灣，包括詐騙設備硬體轉運站、詐騙相關軟硬件的活躍買家與據點以及伺服器架設所在地，在太子集團案件之後，對我國反詐無疑又是一次重創。

廣告 廣告

王鴻薇提到，其中節目內容說，2023 年挪威警方逮捕一名馬來西亞學生，調查後確認他用「可攜式基地台」發送假簡訊（詐騙），檢方也發現設備曾從台灣寄往汶萊測試。

王鴻薇指出，節目也專訪資安專家 Smith 追蹤了年產值 150 億美元的「簡訊詐騙三合會」發現，該集團販售的釣魚網頁套件與訂閱服務，台灣也是密集的購買與操作據點。聯合國毒品和犯罪問題辦公室顧問 John Vik 指出，線上詐欺的伺服器具有高度流動性，可能設在台灣，顯示台灣的網路基礎建設被跨國犯罪組織利用作為詐騙中繼站。

王鴻薇說，尤其上述的聯合國毒品和犯罪問題辦公室，就是在今年四月初版報告指出台灣是國際詐騙洗錢中心。當時她質詢法務部，調查局還說內容偏頗，沒想到不過數月，就爆發太子集團詐騙案。

王鴻薇質疑，如今我國再一次被國際媒體點名，數發部、法務部居然都不知道，她要請行政院和法務部嚴正面對。不要再鴕鳥心態。

更多新聞推薦

● 金融時報紀錄片3度點名台灣詐騙據點 王鴻薇：國際示警連發，政府還在睡？