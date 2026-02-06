金融時報：中國警告美國勿對台軍售 否則將影響川普訪中

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山會談。美聯社



《金融時報》報導，中國已警告美國，只要再對台灣軍售，就可能影響美國總統川普4月的訪中之行。

中國國家主席習近平週三（2/4）與川普通話時，就警告美方慎重處理對台軍售。他向川普強調，「台灣議題是中美關係最重要的議題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」

當時川普在社群平台發文寫道，他和習近平的通話談及許多重要議題，包括台灣與他4月訪問中國的行程，並稱他「非常期待」訪問中國。他並表示，美中關係及他與習近平之間的個人關係都「極為良好」（extremely good），「我們雙方都清楚維持這種關係有多重要」。

