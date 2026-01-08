金融時報：中國「鹽颱風」網攻美國國會 多個委員會電郵系統遭駭

金融時報(Financial Times)7日引述知情人士報導，中國入侵了美國眾議院中國委員會員工使用的電子郵件系統，這是代號為「鹽颱風」(Salt Typhoon)的網路間諜活動的最新行動。

報導指出，中國存取了眾議院中國委員會的部分員工，以及外交委員會、情報委員會和軍事委員會部分助理的電子郵件系統。

一名知情人士告訴金融時報，目前還不清楚駭客是否在這起入侵事件中存取了國會議員的電子郵件。這起事件在12月被發現。

路透社無法立即驗證這篇報導。白宮尚未立即發表評論。中國駐華盛頓大使館、中國外交部，以及4個委員會的辦公室尚未立即回覆置評請求。

去年11月，參議院糾儀長(Sergeant at Arms)通知多個國會辦公室一起「網路事件」，駭客可能存取了與無黨派國會預算辦公室(Congressional Budget Office)和一些參議院辦公室之間的通訊。國會預算辦公室負責提供議員重要的財務研究數據。

鹽颱風駭客攻擊以來一直讓美國情報界感到不安。這些駭客也被指控攔截了美國知名政客與政府官員之間的對話，

美國官員先前指控這個駭客集團正在預先部署，準備在美國與中國發生衝突時癱瘓美國的關鍵基礎設施。

北京一再否認涉及這些駭客入侵事件。

去年稍早，美國對駭客尹可成(Yin Kecheng)和中國網路資安公司四川聚信和(Sichuan Juxinhe Network Technology Co., LTD.)實施制裁，指控他們參與鹽颱風的行動。(編輯：陳士廉)