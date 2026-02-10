金融時報：共機去年圍台軍演向國軍F-16放干擾彈

（中央社台北10日綜合外電報導）英國「金融時報」今天披露，去年12月底共軍在台灣周邊舉行「正義使命-2025」軍演期間，共軍戰機對國軍執行任務的F-16戰機進行施放干擾彈等異常危險的飛行動作。

金融時報引述知情人士和台灣國防部一份向美軍分享的報告指出，12月29日的危險動作包括一架殲-16（J-16）戰機向一架台灣戰機施放干擾彈。

3名知情人士表示，第一起危險事件是一架殲-16向國軍緊急升空監控穿越海峽中線共機的F-16施放干擾彈；第二起事件中，一架共軍殲-16「非常靠近」地飛在一架台灣F-16後方，「基本處於開火位置」。

不過3名知情人士指出，共軍對國軍戰機的舉動，尚未達去年12月初共軍戰機用雷達鎖定日本自衛隊戰機那種危險程度。

但他們將第一起事件類比共軍對菲律賓軍機的干擾；去年12月共軍戰機在南沙群島上空對菲國巡邏機施放干擾彈。

至於軍演期間第三起事件是在台灣西北方空域，當時一架殲-16緊貼在一架轟-6K（H-6K）轟炸機下方飛行，採取所謂「寄生」（piggybacking,指一架飛機緊貼另一架飛行以隱蔽存在）戰術，意圖不被台灣雷達發現。

兩名人士表示，這讓人聯想起以色列在1976年恩特貝突襲行動（Entebbe raid）使用的手法；當時以軍將士兵秘密運送至烏干達，營救遭劫持飛機上的人質。

一名知情人士說：「當他們被發現時，共軍飛行員將戰機側翻，展示機腹掛載的飛彈。」「這不像專業戰機飛行員應有的行為，更像是黑幫份子當街亮槍。」

熟悉事件的人士指出，共軍飛行員可能被要求執行超出正常訓練範圍的任務，或許反映出身兼中央軍委主席的習近平整肅軍方之舉，正干擾共軍指揮體系。

一名知情人士說：「更具侵略性的動作以及像1976年恩特貝行動那種罕見的飛行戰術，在在顯示飛行員被要求做平常不會做的事情。」

這名知情人士說，這或許與楊志斌在「正義使命」演習前兩週被任命為負責對台的東部戰區司令有關。在楊志斌接任前，解放軍5大戰區中有4個一度出現高層指揮職位懸缺。

印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security）的台灣問題專家科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski）表示，習近平可能正對共軍加大施壓，以期在2027年之前具備奪取台灣的能力。

她說：「這可能導致共軍承擔更多風險，以向習近平展顯具備執行更複雜軍事任務的能力，從而提高發生衝突的可能。」（編譯：陳亦偉）1150210