金融時報：台灣擬「投資4000億美元」換關稅優惠！ 經濟部長回應了

川普4月在白宮簡報會上展示各國關稅清單。（翻攝The White House Flickr）

英國《金融時報》引述多名知情人士報導，台美關稅協議預料近期將拍板。台灣可能承諾對美投資約4,000億美元（約新台幣12.57兆元），金額介於日本、南韓過去對美承諾之間，且可望納入台積電在亞利桑那州1,650億美元的投資計畫。此協議被視為台灣換取美方關稅減免、維護半導體利益的重要籌碼。對此，經濟部長龔明鑫今（21日）回應，目前尚未確定。

台灣真要砸4000億美元投資美國？ 協議內容是否已悄悄成形？

報導指出，美國總統川普（Donald Trump）先前宣布對台灣輸美商品課徵20%關稅，雖低於原先「解放日」稅率的32%，但仍比日韓高5個百分點。目前半導體產品暫時被豁免，但美國正進行232條款國安審查，未來可能將課稅範圍擴大至晶片、設備、零組件及消費電子產品，使台美談判壓力升高。

國科會主委吳誠文受訪時強調，美國不會以懲罰性關稅打擊台灣的關鍵半導體產業，「他們明白，懲罰台灣不符合自身利益」。他表示，台北與華府已達成共識，台灣將協助美國發展本土晶片供應鏈，包括科學園區模式輸出、企業招商、產學整合與技術交流，作為交換關稅優惠的一部分。

台積電投資全算進去？ 台美合作、產能與研發如何取得平衡？

熟悉談判的官員透露，美方高度重視台灣的科學園區經驗，相關合作內容已納入協議草案。吳誠文也強調，美國在建廠與行政流程上相對繁瑣，台灣能以完整的園區生態系協助改善投資效率。他也再次拒絕美方提出的「台美晶片產能五五分」構想，強調台灣將把尖端研發牢牢留在本土，避免產業被「掏空」。

另一方面，台積電在美國的1,650億美元投資已陸續展開，2名知情人士表示，此金額將併入台灣整體承諾，成為協議的一部分。吳誠文提到，多數台積電美國客戶皆在全球營運，「將晶片先送美國再出口全球並不合理」，顯示台灣仍須維持本土研發中心的重要性。

不過，對於外界盛傳「4,000億美元投資額」，龔明鑫今回應，目前「尚未確定」，若有最終結果，行政院將統一對外說明。他僅表示，相關談判正持續努力中。

