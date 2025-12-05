金融時報：台灣晶片與電子業快速發展 工具機與汽車零件卻步履蹣跚

台灣各類產業發展不均衡，尖端科技公司和傳統製造商的境遇差異明顯。（圖片來源／上銀官網）

英國《金融時報》報導，儘管台灣第三季GDP（國內生產毛額）快速成長8.2%，但是高飛的科技業與蹣跚的傳產業發展軌跡分歧，這種現象令人擔憂。

台灣享人工智慧（AI）驅動的繁榮，第三季GDP成長超過8%，但新北工業園區一家機械製造廠的工程師凱文（Kevin Chung）並未受惠。

「工具機業界很糟糕，我們所有成本都上漲，很多客戶都倒閉了。」凱文最近在新北產業園區說道。園區位於台北市西郊，由一些小型工廠、倉庫和辦公大樓組成。

工具機的利潤空間被大幅壓縮

這種悲觀情緒反映出台灣各類產業發展不均衡，尖端科技公司和傳統製造商的境遇差異明顯。

根據上周官方公布的數據，AI和消費電子產品的需求推動台灣出口在7月至9月年增32%，帶動當季GDP成長8.21%。

但是台灣傳統產品製造商，例如汽車零件和工具機製造商的獲利空間被大幅壓縮，因為美國總統川普徵收高額進口關稅以及新台幣升值，帶來沉重打擊。

同時，傳統製造商遭受中國低成本競爭對手的夾殺，以及機器操作員等關鍵職位的熟練工人短缺，也是問題。

中華經濟研究院副院長王健全引述的數據，台灣四分之一的勞動力從事傳統產業。

前10月IC產量年增30%

經濟部編製的指數顯示，2025年1月至10月，IC產量較去年成長近30%，電腦、電子及光學產品產量較去年同期成長超過40%，但汽車及零件產量減少8%，家具產量下滑12%。

「我們的客戶都在那些處境艱難的傳統產業，現在一切光環都圍繞著人工智慧。」一位不願透露全名的化工企業員工說，

這些困境同樣打擊傳統製造業的投資人。儘管目前台灣股市接近幾個月創下的歷史高峰，但是非金融、非電子類股指數今年來下跌超過3.5%。

AI和電子產品的蓬勃發展令許多專家感到意外，他們此前曾擔心傳統製造業的困境以及川普的貿易政策可能會在今年對台灣經濟造成沉重打擊。

今年5月，行政院主計總處今年5月曾預測台灣2025年的GDP成長率為3.1%，但是上周最新預測已大幅上修至7.37％，這將為台灣15年來最快的成長速度，對於已開發經濟體來說，實屬罕見，超越中國。

台灣傳產業被課關稅高於日韓

中華經濟研究院副院長陳信宏表示，大家原本預期經濟會放緩，目前看來，一切進展順利。中央研究院經濟研究員簡錦漢也說，沒有任何國家能如此快速搭上這波趨勢。

但簡錦漢指出，美國貿易政策造成全球整體經濟不確定性，抑制其他產業的投資。 「除了AI公司，多數企業幾乎沒有投資。」簡錦漢說。

值得一提的是，今年上半年台幣對美元大幅升值，也曾損害許多出口商的利益。

「台灣企業的利潤率通常很低，但台積電的利潤率非常高，所以他們沒問題。」簡錦漢。

雖然台灣半導體及相關硬體的出口目前尚未受到川普關稅的影響，但其他產品需繳納20%的關稅，這使得台灣在與日本和南韓（關稅稅率為15%）的競爭對手的較量中處於劣勢。

(原始連結)





