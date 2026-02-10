金融時報：台積電擴大在美投資 可換晶片關稅豁免

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）金融時報引述知情人士說法報導，美國商務部正在規劃，將對美國超大規模雲端服務商給予進口晶片關稅豁免，這項豁免將與台積電（TSMC）在美投資承諾綁在一起。

知情人士表示，豁免對象包括：亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）等大型科技公司，他們正在加速興建支撐AI發展的資料中心。

此一豁免方案凸顯美國總統川普堅持透過晶片關稅，以鼓勵在美國本土生產晶片，緩解對進口晶片的依賴，也讓美國AI產業快速擴張。

今年1月，白宮一方面宣布對進口晶片徵收「重大」關稅，一方面與台積電等外國半導體大廠談判，以降低關稅或關稅豁免作為交換，讓國外大廠將更多產能移轉至美國。

據指出，豁免關稅計畫將與近期台美貿易協議掛鉤。白宮已同意將台灣的晶片關稅降至15%，以換取台灣向美國晶片產業投資2500億美元。

目前台積電預計在美投資總額達1650億美元，含亞利桑那州多座晶圓廠。

一名了解內情的政府官員表示，這項規劃仍有變動，尚未經總統川普核定。「我們接下來會像老鷹一樣密切監督方案公布後的實施進展，確保不會有損關稅與豁免政策目標，也不會演成對台積電的讓利。」

根據美國商務部公布的貿易協議概要，白宮表示，將允許在美建設半導體工廠的台灣企業，在建設期間免稅進口相當於新工廠計劃產能2.5倍的晶片。

已在美國建廠的台灣企業，則被允許免稅進口相當於其產能1.5倍的晶片。

台積電根據貿易協議，可對美國大型科技廠客戶出口晶片，其客戶端可獲得關稅豁免。

金融時報（Financial Times）表示，白宮和商務部均未回應置評要求。台積電拒絕置評。（編譯：紀錦玲）1150210