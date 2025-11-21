金融時報：台美協議將拍板 台灣估承諾投資4000億美元

（中央社台北21日綜合外電報導）英國金融時報引述知情人士報導，台美關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。

報導中指出，美國總統川普已對台灣輸美商品徵收20%的關稅，低於所謂「解放日」（liberation day）稅率32%，但仍比日本或韓國高出5個百分點。

台灣晶片產業目前豁免於這些關稅之外，但另一項「232條款」國安調查可能把關稅擴大到半導體，以及製造過程所涉及的工具、零組件和各類消費電子產品。

台灣正尋求與美國敲定關稅協議，同時等待美國國安調查的結果。

談判期間，川普政府施壓台灣將更多半導體產能轉移到美國。9月時，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，台美可將產能「五五分」— 這項構想已被台北拒絕。

台灣行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，美國不會以高額關稅「懲罰」台灣領先全球的半導體產業。

他表示：「他們明白，懲罰台灣不符合他們的利益。」他並說，台北與華府已達成「共識」，台灣將協助美國發展其晶片產業，作為換取關稅減免的條件。

吳誠文表示：「當然，除了製作晶片的技術外，還包括科學園區的管理、吸引企業、把學術研究與產業結合。」

熟悉談判的兩名官員表示，台灣協助美國建立類似園區的計畫，已被納入雙方預期即將公布的關稅協議內容。

一位美國官員說，台灣承諾對美投資的規模「介於日本、韓國對美承諾金額之間」，透露出台灣將承諾在美國投資約4000億美元。

這名官員指出：「差別在於，台灣的承諾不是空泛的，而是已在規劃或甚至已經進行中的投資。」

目前生產全球約90%先進晶片的台積電已承諾在美國亞利桑那州投資1650億美元，用於建設一系列晶圓廠、加工廠及研發中心。

兩名獲知雙邊關稅協議草案內容的人士表示，台積電的投資承諾將會納入台灣總體投資承諾的一部分。

本月在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，吳誠文曾與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及其他高階官員會面。他指出，台積電在美國的多數客戶都在全球經營，例如Google在台灣的資料中心。

他說：「把晶片運到美國，再從美國運往世界各地，這沒有道理。」

吳誠文也強調，台北堅定承諾要將尖端研發留在國內，不會讓台灣本土產業被「掏空」。（編譯：嚴思祺）1141121