金融時報：川普放話隨時致電賴清德 民進黨超怕他電話中說「這句話」

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美國總統川普（右）5月15日在北京中南海花園參觀結束後，與中國國家主席習近平握手。（法新社）



美國總統川普在川習會後暗示對台軍售可當談判籌碼，緊接著，美防長赫格塞斯5月底在香格里拉對話對台灣隻字未提。學者警告，雖然川普任內對台軍售規模創新高，美軍也持續與印太區域國家軍演，但嚇阻力不只取決於軍力，也取決於外界是否相信美國的保台決心，而這也將影響美國盟友對台海的戰略決策。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）一年前在新加坡舉行的香格里拉對話會上警告，中國入侵台灣可能已經「迫在眉睫」（imminent），而美國正專注於「嚇阻共產中國的侵略行為」。

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一年後，他於2026年5月30日再度造訪新加坡的香格里拉對話會，卻一句話都沒提到台灣，還說美中關係正處於多年來最好的狀態。

在這一年裡，除了中國解放軍軍機的繞台行徑只增不減；甚至美軍印太司令部司令帕帕羅上將（Admiral Samuel Paparo）也曾警告，解放軍的演習應被視為軍事行動的「彩排」（rehearsals）。

而且就在赫格塞斯出席2026年香格里拉對話會的前2週，美國總統川普5月14、15日與中國國家主席習近平於北京會面時的言論，就已讓台灣擔心川普是否仍支持台灣。部分台灣官員擔心，習近平在心理層面影響了川普；而川普也附和了習近平對台灣總統賴清德的說法，認為賴清德正在推動台獨，還暗示自己不太想讓美軍遠赴9500英里外去打一場台海戰爭；以及川普跟習近平會面後受訪時表示，跟中國打交道時，美國對台軍售這個議題是一個很好的談判籌碼，此番言論是首次有美國總統暗示，北京也許能影響美國是否對台軍售的決定。

金融時報報導，一名駐台外交官表示，「習近平贏得了認知戰。」另一名熟悉台灣執政黨民進黨想法的人士稱，「川普的腦子患上了『習近平熱』。」

美國智庫布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，「中國其實只想從川普那裡拿到三件與台灣有關的東西，而它三樣全都拿到了。」他指出，第一樣是讓外界明顯感受到，美國更在乎中國，而非台灣；第二樣是塑造出一種印象，也就是任何跟台灣有關的重大決策，都必須先經過北京審核；第三樣則是讓外界對美國未來處理兩岸關係的做法，產生不確定性。

也就是說，川普對台態度也將影響美國盟友對台灣的態度。再加上，美國盟友本來就因為美軍在伊朗戰爭中大量消耗關鍵武器庫存，而相當擔心美軍在亞洲的「彈藥庫深度」（magazine depth）。

別只看川普說什麼？ 專家：美日澳菲加仍在備戰嚇阻中國

但美國官員呼籲，與其過度關注川普的言論，不如更注意他實際採取的行動，包括川普去年12月批准的111億美元對台軍售案，規模已超越拜登政府在4年任內批准的84億美元軍售總額。另外，川普在第一任期內，也曾批准183億美元對台軍售，超越其他歷任美國總統。

美國國務院前高官、哈德遜研究所（Hudson Institute）亞洲安全專家斯奈德（Nick Snyder）就指出，「軍售其實並不是用來評估美台關係的正確指標。」並補充，「真正該觀察的是，台灣、美國和我們的盟友是否已準備好共同嚇阻中國的侵略行動。這件事我們已經準備很久了，而習近平也知道這一點。」

雖然川普有時對盟友發表強硬言論，但美軍印太司令部仍持續與區域夥伴密切合作。最近與菲律賓舉行的聯合軍演中，參與的夥伴數量創下紀錄，其中包括日本、澳洲、紐西蘭和加拿大。

曾在川普第一任政府負責亞洲事務、現任戰略情報公司TD International合夥人的卡廷（Josh Cartin）表示，「這就是川普的溝通方式。他會創造模糊空間，或者也可以說是保留選擇的餘地。」

不只看軍力還要看意願 專家憂川普讓盟友懷疑美國保台決心

話雖如此，但部分專家認為，除了川普的實際行動，川普言論所傳達出來的意願，也會影響盟友評估美對台戰略的立場，進而影響盟友對台海衝突的立場。

不過，澳洲前總理、現任亞洲協會（Asia Society）主席的陸克文（Kevin Rudd）表示，外界確實擔心美國在東亞與西太平洋地區未來的威嚇力。他認為，需要從2個不同面向來看待這個問題，「第一是軍事能力。雖然美國的確被伊朗戰爭分散資源，但其軍事能力仍相當穩固，只是對彈藥庫存深度確實存在一些擔憂。」並補充，「第二個部分與嚇阻有關，即外界是否相信美國在發生危機時有出兵的政治意願。」他說，「畢竟要讓嚇阻發揮實際效果，靠的不只是軍力，還有意願。」

外交關係協會（Council on Foreign Relations）亞洲安全專家利斯納（Rebecca Lissner）也表示，「從川普把軍售當談判籌碼，到強調台灣離美國很遙遠，他越表現出對台灣興趣缺缺，就越加深外界的懷疑，從而削弱威懾力。」

美國國防部印太事務前高官拉特納（Ely Ratner）表示，「如果川普正在減少對台灣的支持，同時又向中國靠攏，盟友就不會願意為台北承擔風險。」並補充，到時候北京對台灣採取行動，「對台灣缺乏信任與互動，再加上國際社會對台灣議題關注不足，還有對危機缺乏準備，這一切真的會變得很要命。」

雖然時任美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）於2021年曾警告，中國可能在2027年前武統台灣，但現在大多數美國官員都不認為北京會在這個時間表內發動攻擊，而有些軍事專家擔心會延到2028年後發生，畢竟習近平將於2027年底展開他的第4個中共中央總書記任期，而他屆時會更重視自己的政治歷史定位，尤其是台灣地位問題。

川普放話隨時可和賴清德通話 傳民進黨最怕被警告別台獨

川普在川習會後也投下另一顆震撼彈，說自己將就軍售問題跟賴清德通話，還在6月5日稱，「我隨時都可以跟他談。」自從美國將外交承認由台北轉向北京後，歷任美國總統都未曾與台灣領導人通話。但川普於2016年當選總統後、於正式就職前，曾與時任台灣總統蔡英文通過電話。

熟悉華府與台北情況的人士表示，目前雙方並未為川賴通話進行任何準備，而通話成真的可能性也已明顯下降。

國民黨資深政治人物趙少康說，「民進黨其實相當緊張。」並補充，「他們預期川普會打電話，但又不希望川普打電話。」

民進黨官員仍擔心，一旦真的通話，可能引發新的危機，尤其如果川普在通話中，警告賴清德別宣布台灣獨立。台灣官員也清楚記得，川普去年與烏克蘭總統澤倫斯基會面時，在白宮所上演世紀大吵的時刻。一名熟悉民進黨內部想法的人士表示，「我們不想出現一個『澤倫斯基時刻』（Zelenskyy moment）。」

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