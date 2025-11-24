《金融時報》指台灣將投資美國逾1.24兆台幣 國民黨團質疑賴政府黑箱閃躲

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

英國《金融時報》日前報導台灣可能投資美國4,000億美元，民進黨政府第一時間選擇沉默。國民黨團今(24)日開記者會要求民進黨政府，立刻公開提出完整說明。黨團強調這不是反美，而是反黑箱；不是反外交，而是反對出賣國家未來。

國民黨團提出三項具體要求：一、立即停止黑箱談判。二、政府須依《條約締結法》立即向立法院報告。三、公開所有承諾內容和影響。國民黨團要求行政院、經濟部、國安會在一周內，公開向國人完整說明，若民進黨政府選擇逃避，國民黨團將會採取更強而有力的監督作為。

首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府面對美國4000億美元承諾，竟全面黑箱，這筆金額足以改寫台灣未來，卻沒有任何評估、交代、監督。當全球因美國總統川普啟動貿易戰，正處於風聲鶴唳之際，國際媒體揭露，川普要求台灣4000億美元投資，這不是普通的貿易協商，這是足以重塑台灣10年產業結構，可能重創國家財政跟國安的巨額承諾。

林沛祥指出，民進黨政府迄今不說談判內容、不說程序、不說承諾來源，甚至是否曾談及4000億美元都閃躲不願意承認。林沛祥質疑，台灣人民難道沒有知情權？台灣下一代難道沒有被告知的權利嗎？更令人無法接受的是，在民進黨政府完全不說明的情況之下，國人甚至不知道12兆台幣從哪裡來？是否會排擠醫療、社福、教育預算？是否會讓國營事業被迫買單？是否會迫使台灣科技、半導體全面外移？是否要在美國打造另一個科技園區？這不僅僅是財政、產業問題，更是中華民國安全問題。

林沛祥強調，台灣不是提款機，2300萬人的未來，不是可以在密室黑箱裡私相授受的籌碼。民進黨政府已經公然違反《條約締結法》，越權承諾12兆台幣，已構成對外協定，依法必須送立法院審查。根據《條約締結法》第六條明定：「主辦機關於條約草案內容獲致協議前，得就談判之方針、原則及可能爭議事項，適時向立法院說明並向立法院相關委員會報告。」

林沛祥指出，現在民進黨政府跳過程序、法律、人民，讓「兆元級」的承諾，在密室成形。民進黨過去高喊程序正義，今天卻連當年的服貿都沒有如此黑箱，這就是民進黨一貫的雙標，赤裸裸的玩法和欺騙。更關鍵的是，《條約締結法》第三、十條已經明確規定，所有涉及雙方義務、鉅額投資、對台有約束力的國際文件，無論是協議、MOU還是備忘錄，都屬《條約締結法》規範須送立法院審查，行政院無權私下承諾12兆元對美投資，擅自決定台灣未來10年產業和財政命運。

國民黨團提出三項具體要求：一、立即停止黑箱談判。「兆元級」的決策不能由少數人在密室做出決定。二、政府須依《條約締結法》立即向立法院報告。報告內容須包括談判方針、爭議事項、可能承諾等完整呈現。三、公開所有承諾內容和影響。國人有權知道12兆台幣換到什麼？

林沛祥強調，國民黨團不是反美，而是反黑箱；不是反外交，而是反對出賣國家未來。國民黨團支持台美合作、珍惜民主盟友關係，但堅決反對黑箱、濫權、越權承諾，未經監督就把人民的未來押給他國的危險作法。民進黨政府必須明白，民主不是口號、透明不是裝飾、程序正義不能消失，12兆台幣不是民進黨外交籌碼，這是2300萬人民血汗錢，是下一代保障。國民黨團要求行政院、經濟部、國安會在一周內，公開向國人完整說明，如果選擇逃避，國民黨團將採取更強而有力的監督作為。

藍委馬文君也指出，現階段台美貿易談判和關稅協議，有可能在近期對外公布，但國人卻看到對美談判的過程，民進黨政府全面黑箱。民進黨政府對美談判代表是行政院副院長鄭麗君，過去曾是反服貿黑箱最重要的推手之一，而現在她已經違背過去所堅持的理念；同時包括現任副總統蕭美琴，過去在擔任立院外交國防召委期間，也曾大力主張政府在對外進行締約條文，遇到窒礙難行，或是遭到民意反對時，立法院可以退回行政院，要求重新談判。

