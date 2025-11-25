金融時報：推和平協議 美國阿布達比密會烏俄代表

（中央社阿布達比24日綜合外電報導）美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）今天抵達阿布達比，與烏克蘭軍事情報首長及俄羅斯代表團會談。華府正積極推動一項和平協議，盼終結克里姆林宮發動的戰爭。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據美國官員及兩名知情人士表示，德里斯科和俄方代表今天晚間展開會談，相關討論預計持續到明天。

俄羅斯代表團成員名單尚不明朗，但兩名知情人士透露，德里斯科預計將會見烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）。GUR對此未回應。

這場在阿布達比舉行的會議，是繼烏克蘭與美國代表團於上週末在日內瓦舉行談判取得進展後舉行。德里斯科也參與了在日內瓦的談判。

美國官員提到近日與烏克蘭官員的會談時說：「德里斯科過去幾天非常積極投入此項和平進程。他顯然參與很深，因此能將協議內容傳達給俄方。」

美國官員說：「烏克蘭很清楚目前情勢，他們也知道德里斯科從日內瓦離開後的動向。」

該官員還說，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）「則各自展開行動，繼續在各自領域推動協議。將德里斯科納入談判的好處，是能強化而非削弱整個對話，他可以延續相關討論。」

官員表示：「就像盧比歐昨天所說，我們將全天候、全力以赴繼續推動協議，並盡可能迅速、積極推展。」

目前尚不清楚在阿布達比的3方是否共同談判或各自會談。

白宮尚未對此回應。

這次在阿布達比的談判，是在基輔與日內瓦舉行多日高層會談之後展開，期間德里斯科已向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提交川普政府主導、引發爭議的28點和平計畫。（編譯：林沂鋒）1141125