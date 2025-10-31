金融時報：普丁、川普布達佩斯峰會取消

（中央社倫敦31日綜合外電報導）路透社引述倫敦「金融時報」報導，俄羅斯在烏克蘭問題上堅持強硬立場之後，美國已取消原定於布達佩斯舉行的美俄峰會。

金融時報（Financial Times）今天援引知情人士的消息指出，在美俄兩國外交首長進行一次氣氛緊張的通話之後，美方決定取消這場峰會。

幾天前，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）同意在匈牙利首都布達佩斯會晤，討論如何結束俄烏戰爭。不過，俄羅斯外交部其後向華盛頓遞交了一份備忘錄，重申相同要求，稱這些條件是為了解決普丁所謂進軍烏克蘭的「根本原因」。這些要求包括：烏克蘭割讓部分領土、大幅削減軍力，並提供永不加入北約（NATO）的保證。

廣告 廣告

報導指出，原定本月舉行的布達佩斯峰會在莫斯科堅持其一系列要求後被擱置，其中包括要求烏克蘭割讓更多領土，作為達成停火協議的前提。

川普則支持烏克蘭提出的「依照現有戰線立即停火」的訴求。

金融時報進一步指出，在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話後，美方決定取消峰會。據報導，盧比歐在通話後向川普表示，莫斯科毫無談判意願。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月則表示，烏克蘭已準備好進行和平談判，但不會照莫斯科的要求，事先從更多領土撤軍。

路透社目前無法立即核實金融時報的報導內容。白宮方面暫未回覆置評請求，而俄羅斯政府官員目前也無法取得聯繫、無從得知其回應。（編譯：嚴思祺）1141031