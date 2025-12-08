《金融時報》曝川普漠視北京敲打高市！前印太高官：華府沉默讓東京與台北深感不安
日本首相高市早苗11月7日在眾議院接受質詢時，發表了「台灣有事論」的政治語言，導致中日關係持續緊張。對此，《金融時報》援引多名熟悉雙邊互動的美日官員透露，東京對美國總統川普（Donald Trump）政府，在中日爭端問題上的「沉默」感到失望，尤其此時正值中國對高市展開外交施壓、輿論攻擊與經濟威脅的敏感時刻。
據《金融時報》（Financial Times，FT）報導，多名現任與前任的美日官員表示，北京因高市提及「中國攻擊台灣可能構成日本動用自衛隊的『存立危機事態』」而強硬敲打東京，但高市政府認為，美國高層對此並未給予日本足夠的支持。知情外交人士也透露，日本駐美大使山田重夫已向川普政府要求，務必加強對東京的公開支持。
中國不僅猛烈抨擊高市，還威脅採取經濟報復，並勸阻中國遊客及學生前往日本。與此同時，中國2架殲-15戰機6日分別在日本沖繩群島附近，以雷達瞄準日本F-15戰機，示意將展開攻擊。
對此，日本首相高市早苗7日告訴記者：「雷達照射是危險行為，已超出飛機安全飛行所需的範圍。」她聲稱，日方已就6日該起「極為遺憾」的事件向中國提出抗議，「並嚴正要求採取措施避免再次發生。」
中國海軍發言人王雪萌則回擊稱，中國海軍遼寧艦航母編隊日前在宮古海峽以東海域，正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，而且事先公佈了訓練海空域。但日本自衛隊飛機在期間多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全，「日方有關炒作與事實完全不符。」
《金融時報》指出，華府方面雖有一定表態，包括美國駐日大使格拉斯（George Glass）上月曾向媒體表示，川普及其團隊「支持高市」。但除了這些消息，美方缺乏更明確的公開支持。這場中日衝突，正值川普指示其團隊不要採取任何行動，危及他與中國國家主席習近平在10月達成貿易協議的敏感時刻。
1名日本官員表示，東京並不認為華盛頓在對日承諾上有所動搖，但對美國高層缺乏公開聲援感到深刻失望。
對此，現任職於華府策略顧問公司「亞洲集團」（The Asia Group）的白宮前日本事務高級官員強史東（Christopher Johnstone）指出，高市的「台灣有事論」理應獲得華府的歡迎，「這是日本首相對台海危機中，日本對美國義務所作出的最清晰聲明。撇開公開發言是否明智，華府本應支持這項聲明，但除了美國駐日大使館傳遞的一些訊息之外，美方大致上保持了沉默。」
有官員指出，美方的沈默其實相當諷刺，因為美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）今年曾多次敦促日本明確說明，倘若中美因台灣爆發戰爭，日本將扮演什麼角色。
知情人士透露，在早前的外交協調中，美方曾向東京表示將發布強而有力的聲明，但最後卻只見到美國國務院副發言人以個人名義在X平台上發出1則挺日貼文，令東京大失所望。
本週，美國副國務卿蘭道（Chris Landau）與日本外務省副大臣船越健裕通話。國務院表示他重申美日同盟承諾，但通話紀要並未提及中國對高市言論的強烈反應。
儘管川普在10月份的訪日過程中，與高市建立了相當良好的關係，但他至今並未就此事公開力挺高市。被問及日本要求更多支持的問題時，白宮僅提到川普曾形容他與高市的關係「非常好」；國務院則以副發言人在X上的貼文進行回應。
前美國白宮亞洲高級顧問及前高級情報官員懷爾德（Dennis Wilder）表示：「白宮與國務院至今未對高市早苗給予公開支持，這十分令人困惑，也必然讓東京與台北感到不安。」
上個月中國駐大阪總領事薛劍曾在X平台發文嗆聲高市：「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。沒想到川普在接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時，竟不願批評中國外交官的發言，僅避重就輕的回應：「我們許多盟友也不是我們真正的朋友。」
美國無黨派智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security）主席、川普1.0的國防部印太安全事務部助理部長薛瑞福（Randy Schriver）表示，白宮原本應該公開有力地為高市辯護。他本週在喬治城大學（Georgetown University）提到，對於中國總領事的發言，美方也應該強力反擊，「在高市導師安倍晉三遭暗殺後，還有人威脅要取她性命……這太離譜了。」
前美國國務院發言人、拜登政府時期的美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）也認為：「日本是美國在印太地區不可或缺的盟友。面對北京企圖恐嚇她並削弱美日同盟，高市首相理應得到我們完整且公開的支持。」日本駐美大使館拒絕對此評論。
據悉，《華爾街日報》（The Wall Street Journal）上個月的報導才披露，川普曾在與習近平通話後又致電高市，勸她不要再用台灣問題刺激中國，但日本政府否認該報導。
熟悉此通話的多名美日人士則透露，川普確實向高市提到不希望緊張情勢升高，但他並未要求對方不得刺激中國，也未要求日方需避免採取特定行動。
