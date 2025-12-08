金融時報：東京對川普政府「沉默」深感失望

▲在日中關係緊張下，外媒透露，東京對於美國總統川普（Donald Trump）政府，在中日爭端問題上的「沉默」感到失望。圖川普與日本首相高市早苗日前訪問美軍在神奈川縣的橫須賀基地。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗在上月7日發表有關「台灣有事」的言論，引發中國強烈不滿，隨後祭出一系列抗議措施。不過在日中關係緊張下，外媒透露，東京對於美國總統川普（Donald Trump）政府，在中日爭端問題上的「沉默」感到失望。據稱，東京已敦促美國給予更多公開支持。

根據金融時報報導，高市早苗表示，「台灣有事」將可能構成日本「存亡危機」，這將使得日本部署軍隊具有正當性，此言論遭到中國抨擊。多名現任和前任每日官員透露，東京認為美國高層官員沒有給予日本足夠的支持。

廣告 廣告

據熟悉外交討論的人士透露，日本駐美大使山田重夫已向川普政府要求，務必加強對東京的公開支持。

中國不僅猛烈抨擊高市早苗，更威脅進行經濟報復，並警告公民避免前往日本。與此同時，中國2架殲-15戰機6日分別在日本沖繩群島附近，以雷達瞄準日本F-15戰機，示意將展開攻擊。

高市早苗7日向記者表示，「雷達照射是危險行為，已超出飛機安全飛行所需的範圍。」她聲稱，日方已就6日該起「極為遺憾」的事件向中國提出抗議，並嚴正要求採取措施避免再次發生。

美國並非毫無表態，美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）上月告訴媒體，川普與其團隊「會力挺她」。但除此之外，幾乎沒有其他直接的公開支持。

這場日中關係危機發生之際，川普已告訴他的團隊，不要採取任何行動，危及他與中國國家主席習近平在10月達成貿易協議的敏感時刻。

一位日本官員表示，東京不認為美國動搖了對日本的承諾，但對於華盛頓高層官員缺乏公開支持深感失望。

現任職於華府策略顧問公司「亞洲集團」（The Asia Group）的白宮前日本事務高級官員約翰斯通（Christopher Johnstone）表示，華盛頓應該對高市早苗的聲明表示歡迎，她聲明如果美軍在防衛台灣時受到中國攻擊，日本將協助美軍。

約翰斯通說：「這是日本首相就台灣突發事件中日本對美國的義務所發表過的最明確聲明，撇開公開發表該聲明是否明智不談，這是華盛頓應該接受的。然而，除了美國駐東京大使館發出的訊息外，它在很大程度上被沉默以對。」

有部分人士表示，美方的沉默相當諷刺，因為美國國防部政策副次長科爾比（Elbridge Colby）過去一直要求日本明確表態，在美中為台灣開戰時，日本會採取什麼角色。

據知情人士透露，在日本早前要求支持後，美國官員告訴東京將會發表一份強有力的聲明，但當這份聲明似乎只是國務院副發言人在社群平台X（舊稱推特）上的社群媒體貼文時，日本感到失望。

儘管川普與高市早苗在十月於東京建立了熱絡的關係，但他沒有對她提供任何公開支持。當被問及日本要求更多支持時，白宮指出川普形容他與高市早苗的關係「很棒」。

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（Dennis Wilder）表示：「白宮和國務院都沒有公開發表支持首相高市早苗的聲明，這令人費解，對東京和台北來說肯定也令人不安。」

在高市早苗發表完「台灣有事」的言論後，中國駐大阪總領事薛劍曾在X上發文嗆「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。沒想到川普在接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時，竟不願批評中國外交官的發言，僅避重就輕的回應：「我們許多盟友也不是我們真正的朋友。」

美國無黨派智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security）主席、川普1.0的國防部印太安全事務部助理部長薛瑞福（Randy Schriver）表示，白宮發布一份強而有力的聲明來捍衛高市早苗是「應該的」。

他也提到，對於中國總領事的發言，美方也應該強力反擊，「在高市導師安倍晉三遭暗殺後，還有人威脅要取她性命……這太離譜了。」

在前美國總統拜登政府任內出任美國駐中大使的伯恩斯（Nicholas Burns）表示，日本是美國在印太地區不可或缺的盟友，在中方企圖恐嚇高市早苗、削弱美日同盟之際，高市早苗理應獲得美國充分的公開聲援。」

日本駐華盛頓大使館拒絕置評。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日戰機遭雷射照射！中國稱自衛隊擾飛行 日官房長官：與事實不符

川普斡旋停火也沒用？泰國部署F-16發動空襲柬埔寨 邊境衝突升級

高市早苗「台灣有事」滿月！日媒曝中國出招 疑打稀土牌放緩出口