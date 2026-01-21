金融時報：格陵蘭主權之爭打亂烏克蘭戰後重建文件簽署

金融時報(Financial Times)今天(21日)報導，歐洲反對美國總統川普(Donald Trump)取得格陵蘭的企圖，以及他提出的「和平理事會」(Board of Peace)構想，已打亂原定為烏克蘭戰後提供經濟支持計畫的簽署。

報導引述6名官員指出，原本預計在本週達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum)期間，由烏克蘭、歐洲與美國共同宣布，規模達8,000億美元的戰後重建計畫已遭延後。

廣告 廣告

路透社暫時無法獨立核實這項報導；白宮也未立即回應置評請求。

一位官員告訴金融時報：「現在沒有人有心情，就與川普達成協議上演一場盛大演出。」他還補充說，在達沃斯會議上，有關格陵蘭島和和平委員會的爭端已經蓋過了此前對烏克蘭的關注。

報導指出，圍繞格陵蘭的緊張局勢，本週已干擾「烏克蘭經濟繁榮計畫條約」的談判；美國也未派代表出席19日晚間的一場關鍵會議。

繁榮計畫是更廣泛和平計畫的一部分，目的在俄烏停戰後為基輔提供長期的重建和復甦支持，美國、烏克蘭和歐洲各國正在對此進行談判。

不過，該報也報導指出，這項關於戰後經濟重建的條約並非被無限期擱置，仍可能在稍晚簽署。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)20日表示，該計畫仍「非常重要」。然而，由於基輔剛遭受大規模空襲，該市在嚴冬期間面臨斷電危機，因此他決定不前往達沃斯。

據2位接近澤倫斯基的人士透露，只有在能確認能與川普舉行有意義的會面，並簽署美國的安全保證文件及這項繁榮計劃，他才會前往達沃斯。(編輯：許嘉芫)