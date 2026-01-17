金融時報：歐盟擬禁中國供應商參與關鍵基礎設施
（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）英國金融時報披露，歐洲聯盟（EU）官員表示，當局將提案逐步汰除關鍵基礎設施內的中國製設備，禁止華為和中興通訊等企業參與電信網路、太陽能系統及安檢掃描儀器等領域。
根據金融時報（Financial Times），歐盟正大幅調整安全與科技政策，反思對美國科技大廠和中國「高風險」供應商的依賴，部分歐盟官員擔心這些中國供應商可能蒐集敏感資料。美國早已禁止華為進入其電信網路領域。
消息人士透露，歐盟預計20日提出新的網路安全提案，把目前限制或排除高風險供應商進入網路領域的自願機制，提升為所有歐盟國家強制執行。
過往的相關建議執行成效不一，若干歐盟國家持續仰賴這類「高風險」供應商，例如西班牙去年夏季與華為簽署價值1200萬歐元合約，由華為提供執法和情報單位依法監聽所需的硬體。
擬議中的「網路安全法」（Cybersecurity Act）一項稍早草案版本指出，「各國解決方案不一致，已證明不足以建立整個市場的信任與協調」。
這項提案追隨布魯塞爾近來嚴控中國參與歐洲關鍵產業的腳步。歐盟執行委員會（European Commission）已對列車製造商和風力發電機廠商展開調查，並於2024年突襲檢查中國安檢設備公司同方威視（Nuctech）的歐洲辦公室。
歐盟官員表示，逐步淘汰中國製設備的具體時程取決於供應商對歐盟及特定產業構成風險的相關評估，還會考慮成本和替代供應商的可取得性。歐盟目前安裝的太陽能板有超過9成是中國製造。
部分業界人士也指出，歐盟須同時降低對中國與美國供應商的依賴，但缺乏可行替代方案，尤其電信業者示警，直接禁止中國廠商恐造成消費端價格上漲。
歐盟委員會20日提出這項草案後，將交付歐洲議會和歐盟各成員國磋商。由於國家安全屬於各國權責，擬議中的執行時程可能面臨部分歐盟國家反彈。
此案也可能面臨歐洲太陽能產業協會（SolarPower Europe）等遊說團體挑戰，華為是該協會成員。
歐盟執委會對此婉拒評論，華為暫未回應置評請求。（編譯：洪啓原）1150117
