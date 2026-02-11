金融時報：澤倫斯基計畫5/15舉行總統大選、和平協議公投

金融時報報導，烏克蘭已開始計畫舉行總統大選，以及與俄羅斯達成和平協議的公投，美國總統川普(Donald Trump)政府施壓烏克蘭在5月15日前舉行這兩場投票，否則將失去美國提供的安全保障。

根據烏克蘭與西方官員，以及其他知情消息人士，此舉正值白宮加強對基輔的施壓，希望在春季結束烏克蘭與俄羅斯的和平談判。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)已經在6日向記者概述了這項計畫。這項計畫符合美國的推進方向，將在6月底前簽署所有文件，結束這場歐洲自第二次世界大戰以來最大規模的衝突。

澤倫斯基告訴記者：「他們說希望在6月完成所有工作…以便結束戰爭」，並表示白宮希望把焦點放回11月的美國期中選舉，「他們希望明確的時程安排」。

舉行大選將標誌著澤倫斯基政治立場的重大轉向，他一再強調烏克蘭不可能舉行選舉，因為該國仍處於戒嚴令下、有數百萬人被迫離開家園，而且有約20%的領土在俄羅斯佔領之下。

根據參與這項計畫的烏克蘭與歐洲官員，以及其他知情人士，澤倫斯基有意在2月24日，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭的4週年，宣布舉行總統大選與公投。(編輯：陳文蔚)