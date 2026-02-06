金融時報：美國計劃新一波對台軍售 中國警告威脅川普4月訪中

金融時報今天(7日)報導，美國正在計畫一項大型軍售案，提供台灣愛國者飛彈和其他武器，而北京方面已經私下警告，此舉可能會危及美國總統川普(Donald Trump)4月前往中國進行國是訪問的計畫。

金融時報引述8名知情人士指出，川普政府繼去年12月公布了創紀錄的111億美元軍售案後，正在規劃一項包含4種武器系統的軍售案。

在川普4月訪中會晤習近平前，中國方面已經對這項軍售案表達嚴正關切。3名消息人士表示，中國已經告訴美國，軍售案可能破壞川普的訪問。

習近平已經在4日與川普的通話中談及對台軍售案。中國外交部表示，習近平強調美國「必須慎重處理對台軍售問題」。

多名知情人士表示，這項軍售案規模可能達到200億美元。但也有人謹慎表示最終數字尚未敲定，可能更接近於去年12月軍售案的規模。根據兩名消息人士，部分美方官員則認為，中國的警告是在虛張聲勢，並不會取消訪問行程。

報導也指出，這項軍售案可能包含4種武器系統，除了用來攔截來襲飛彈的愛國者飛彈外，美國也將允許台灣購買更多「國家先進地對空防空飛彈系統」(NASAMS)，以及另外兩種武器系統。

多名知情人士表示，川普政府正在計畫於本月通知國會這項軍售案。但部分專家認為，川普可能會延後到他從中國返回後，才會採取這項行動。(編輯：宋皖媛)