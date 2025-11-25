金融時報：美國24日已在阿布達比秘密舉行俄烏和平談判

金融時報25日報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）24日抵達阿布達比，與烏克蘭軍事情報首長以及俄羅斯代表團舉行秘密和平談判，推動結束俄烏戰爭。目前尚不清楚美烏俄是分別進行雙邊對談或三方共同磋商。

一名美國官員與兩名熟悉情況的人士表示，德里斯科已於24日晚間與俄方展開談判，討論原定於25日持續進行。

俄羅斯代表團的具體成員組成尚不清楚。但兩名知情人士指出，德里斯科預計將與烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）會面。GUR未回應置評請求。

廣告 廣告

美國與烏克蘭23日甫於日內瓦進行會談，期間德里斯科向烏克蘭總統澤倫斯基提交美版28點俄烏停戰計畫，經過數小時磋商後縮減為19項條款。最終版本將交由美烏領袖會晤後拍板；白宮發言人李維特24日透露，目前沒有川普與澤倫斯基會晤的安排。

美國官員透露，德里斯科近日深度參與美國和烏方官員的會談，「他明顯非常投入相關進程，因此能夠向俄羅斯傳達這方面的內容」。美官員補充，烏方完全了解情況，

這位官員並表示，國務卿魯比歐與白宮特使威科夫則分頭推進各自負責的部分。

白宮未立即回應置評。

