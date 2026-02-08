金融時報：美擬再對台軍售 金額上看6300億台幣

前（7）日到南投縣軍功里參香，不忘向鄉親喊話，這是總統賴清德一週內第五度針對國防特別預算發聲。而英國《金融時報》報導，美國正規劃一筆新的對台軍售案，金額上看200億美元（約6300億台幣），包含一個營規模的「增程愛國者三型飛彈」並引進新式雷達，還有美軍現役最先進的「整合防空與飛彈作戰指揮系統IBCS」；若加上美方已公告的3500億軍購，以及國產裝備3000億多元，合計就是約1.25兆。

傳出中方對軍售案提出嚴重關切，更告知美方這可能導致川普4月訪問中國的行程生變。不過在國內，在野黨對軍購預算也仍未讓步。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文表示，「解鈴還須繫鈴人，如果美方的朋友覺得預算很緊急，如果賴總統真的覺得茲事體大，那麼他就應該放下他的偏執。」

民眾黨主席黃國昌則表示，「我們還是必須要經過一個民主審議的程序，那把所有的項目攤在陽光下，讓台灣的人民知道。」

同時美國對外軍售規則出現重大變動，川普6日簽署行政命令，宣告美國軍售將不再採取「先到先得」模式，改為優先供貨給國防預算投入較高，且在區域內具有關鍵戰略地位的盟友，各界關切是否影響台灣。

淡江大學戰略研究所副教授林穎佑指出，「這一個順位，其實主要是川普希望，把一些關於軍售或者是更多關於軍售的一些權力，放回去他自己手中，當然的話就是國防預算增長的幅度，或者是預算是否通過，自然有可能會變成是，美國作為施加壓力的一個手法。」

學者認為，川普新令強調「戰略優先」與「預算投入」，對台灣是雙面刃，能否讓美方感受到我方提升自我防衛能力的決心，成為關鍵。

更多公視新聞網報導

視導宜蘭後備教召訓練 賴清德：後備是國防基石

美對台軍售11億美元 含100枚響尾蛇和60枚魚叉飛彈

