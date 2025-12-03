金融時報：Anthropic擬最早2026年首次公開募股

（中央社舊金山2日綜合外電報導）「金融時報」今天報導，Alphabet和亞馬遜（Amazon.com）投資的AI新創公司Anthropic，已聘請威爾遜桑西尼律師事務所協助籌備首次公開募股（IPO），最早可能在2026年上市。

路透社向威爾遜桑西尼律師事務所（Wilson Sonsini）與Anthropic發出置評請求，但尚未立即收到回應。

IPO將讓Anthropic以更有效率的方式籌募資金，並透過公開股票為更大規模的併購提供籌碼。隨著企業科技支出增加和投資人興趣升溫，人工智慧（AI）的應用腳步日益加速。

廣告 廣告

根據「金融時報」（Financial Times）報導，開發Claude的Anthropic可能準備於2026年上市。金融時報援引知情人士說法指出，這家AI新創公司也已與多家主要投資銀行討論潛在的IPO事宜。

不過，金融時報指出，相關討論目前仍處於初步且非正式階段，顯示Anthropic距離選定IPO承銷商仍有一段距離。

Anthropic發言人受訪時告訴金融時報：「對於我們這種規模與營收水準的公司來說，實質上像上市公司一樣運作是相當標準的做法。我們目前還沒有決定公開上市的時間，甚至是否要上市，也沒有任何消息可供分享。」

報導稱，Anthropic目前正洽商最新一輪私募融資，這可能讓公司估值突破3000億美元。

在阿莫戴（Dario Amodei）領導下，Anthropic預期明年年化營收有望較現有水準成長逾1倍，甚至近3倍，達到約260億美元。這家新創目前擁有超過30萬家商業及企業客戶。

上個月，微軟（Microsoft）與輝達（Nvidia）宣布計劃對Anthropic投資最高150億美元，這是最新一樁AI合作案，當中還包括Anthropic承諾投入300億美元使用微軟雲端服務。

Anthropic於2021年由前OpenAI員工創辦，近期估值達1830億美元，由於企業客戶廣泛採用其服務，已成為OpenAI的重要競爭對手。（編譯：張曉雯）1141203