金融時報：SpaceX評估6月IPO 鎖定估值47兆元

（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，太空探索科技公司（SpaceX）正考慮6月中旬進行首次公開募股（IPO），目標以估值約1.5兆美元（約新台幣47兆元）募資500億美元（約新台幣1.57兆元）。

路透社報導，美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）創立的SpaceX如今據報鎖定的募資目標，是之前報導金額的2倍，若成真將是史上規模最大IPO，超越沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）2019年IPO募得290億美元紀錄。

廣告 廣告

沙烏地阿美石油公司當時的IPO使其估值達到1.7兆美元，是至今唯一一家以估值逾兆美元完成上市的公司。

「金融時報」（Financial Times）還報導，SpaceX財務長強生（Bret Johnsen）自去年12月以來已與既有私募投資方進行討論及舉行視訊會議，來探索2026年中上市的可能性。

雖然馬斯克長期以來表達他偏好讓SpaceX保持私有狀態，但熟悉他想法的人士表示，隨著這家公司的估值不斷攀升，以及其星鏈（Starlink）衛星網路服務的成功，馬斯克的策略出現轉變。

分析師指出，太空科技屬於高度封閉產業，但由於投資人看好會有快速發展，因此對相關曝險需求若渴。（譯者：高照芬/核稿：張正芊）1150128