金融時報：SpaceX預計於6月上市 估值約1.5兆美元、募資上看500億美元

據《金融時報》報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下太空科技公司 SpaceX 正評估於2026年6月中旬進行首次公開募股（IPO），目標募資金額最高可達500億美元，整體公司估值約為1.5兆美元。

報導指出，若計畫成真，這將成為全球規模最大的IPO之一，僅次於沙烏地阿美2019年的上市紀錄，此次潛在募資金額亦較先前市場傳出的數字大幅提高，投資人對 SpaceX 未來成長潛力的期待持續升高。

知情人士透露，SpaceX 財務長布雷特．約翰森（Bret Johnsen）自去年12月中旬起，已陸續與現有私人投資人展開會談，並透過視訊方式討論於2026年年中上市的可行性與時程安排。

報導同時指出，SpaceX 已開始接觸多家華爾街大型銀行，為可能的上市作業進行初步規劃，相關金融機構預計將在承銷與募資安排中扮演關鍵角色。

SpaceX 目前是全球規模最大的私人航太企業之一，業務涵蓋火箭發射服務，以及低軌衛星通訊計畫「星鏈」（Starlink），外界普遍認為，星鏈用戶數成長與商業化進展，將成為市場評估 SpaceX 上市價值的重要依據。

近年來，隨著商業太空產業快速發展，SpaceX 在可回收火箭技術與全球衛星網路布局上具備領先優勢。若最終推動上市，預料將成為近年全球資本市場最受矚目的科技與航太企業IPO之一。