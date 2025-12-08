金融時報25名「讓世界產生變化」人物 黃仁勳風光入榜

輝達執行長黃仁勳入選英國金融時報「改變世界的25人」榜單當中。

英國「金融時報」今年首度發表「全球影響力人物榜」，評選出2025年25位真正「讓世界產生變化」的人物，其中，輝達執行長黃仁勳風光入列，並由人工智慧企業「OpenAI」執行長奧特曼撰寫評語，他盛讚黃仁勳以超前遠見，押注全新運算架構，奠定今天AI時代的關鍵基礎。（葉柏毅報導）

英國金融時報的這份榜單，不同於一般以職位、權力或財富衡量影響力的榜單，他們試圖找出2025年「真正改變世界」的人物。在金融時報的記者、專欄作家與編輯共同討論之後，選出了25位「真正改變了世界的人物」。榜單分為三大類別，包括「創造者」、「領袖」與「英雄」，黃仁勳入選「領袖」類別。

黃仁勳的評語，由OpneAI執行長阿特曼撰寫。阿特曼在評語中指出，黃仁勳多年來一直為如今全球才開始意識到的「人工智慧」作準備，黃仁勳也很早就堅信一種全新的運算架構，並且願意將整家輝達公司投入在這個方向上，為今日的「數位智能」奠定基礎。

阿特曼說指出，AI的使用成長速度遠超預期，需求已經全面爆發；如果這樣的趨勢持續下去，許多驚人的突破將會成為可能。但要達成這些目標，最重要的是要有能力實際把基礎架構建起來。他認為，目前看來，幾乎只有黃仁勳與他的輝達團隊，才能達成這項目標。