金融時報3度點名台灣「詐騙供應鏈」 王鴻薇：政府鴕鳥

太子集團超跑成群，特助劉純妤(左)首次交保時還燦笑，跨國詐騙已讓台灣丟臉丟到國際。（合成圖／翻攝畫面）

繼聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）報告指台灣為國際詐騙與洗錢中心後，《金融時報》近日推出詐騙紀錄片，3度點名台灣是詐騙供應鏈與運作據點。藍委王鴻薇質疑國際媒體接連示警，數發部與法務部卻渾然不知，政府鴕鳥心態已嚴重傷害台灣國際形象。

「《金融時報》紀錄片3度點名台灣是詐騙供應鏈與據點！」王鴻薇24日發文表示，世界看到台灣詐騙，繼聯合國毒品和犯罪問題辦公室後，英國《金融時報》日前發布談論網路詐騙的紀錄片，揭露了規模達15兆美元的全球網路犯罪產業，其中3度提及台灣，包括詐騙設備硬體轉運站、詐騙相關軟硬件的活躍買家與據點，以及伺服器架設所在地，在太子集團案件爆發後，對我國反詐無疑又是一次重創。

王鴻薇指出，其中節目內容說，2023年挪威警方逮捕一名馬來西亞學生，調查後確認他用「可攜式基地台」發送假簡訊（詐騙），檢方也發現設備曾從台灣寄往汶萊測試。節目也專訪資安專家Smith，追蹤了年產值150億美元的「簡訊詐騙三合會」發現，該集團販售的釣魚網頁套件與訂閱服務，台灣也是密集的購買與操作據點。

王鴻薇提到，聯合國毒品和犯罪問題辦公室顧問John Vik指出，線上詐欺的伺服器具有高度流動性，可能設在台灣，顯示台灣的網路基礎建設被跨國犯罪組織利用作為詐騙中繼站。尤其上述的聯合國毒品和犯罪問題辦公室，就是在今年4月出版報告指出台灣是國際詐騙洗錢中心。當時她質詢法務部，調查局還說內容偏頗，沒想到不過數月，就爆發太子集團詐騙案。

王鴻薇質疑，如今我國再一次被國際媒體點名，數發部、法務部居然都不知道？「我要請行政院和法務部嚴正面對，不要再鴕鳥心態！」

5萬追蹤的粉專「觸極者」做圖直呼：「如果國際都認為台灣在詐騙產業中舉足輕重，是不是台灣真的在這方面有問題？」網友熱議不斷。

