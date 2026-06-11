金融服務愛心公益嘉年華6/13登場 受天候影響場地改千禧公園

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2026金融服務愛心公益嘉年華，活動地點改至屏東千禧公園。（圖：屏東縣政府提供）

由屏東縣政府與台灣金融服務業聯合總會攜手主辦的「2026金融服務愛心公益嘉年華」，將於6月13日（六）上午10時至下午3時盛大登場！因應本週天氣預報考量，為提供民眾更舒適的參與環境，活動地點特別由原訂的體育館前草皮，正式變更至「屏東千禧公園」舉辦。現場有142個精彩攤位，將金融理財、防詐宣導與美食愛心市集完美結合，邀請全台民眾大手牽小手，一起逛市集、做公益。

本次嘉年華規模空前，現場規劃「金融教育區」高達85個攤位，透過趣味闖關將實用的理財觀念與防詐騙知識優雅傳遞，為民眾打造最強靈魂防線。此外，「愛心公益與美食小吃區」共有57攤，民眾除了可在現場服務台直接購買100元面額園遊券消費外，更體貼推出愛心好康：只要憑115年5至6月的紙本或雲端發票5張（每張消費需達5元以上），即可免費兌換園遊券！經過金融攤位闖關集章後，同樣能兌換精美紀念品並參加摸彩。

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除了豐富的市集體驗，舞台區的熱鬧陣容更是不容錯過！當天將邀請 YOYO 家族藝人、街舞團體及實力派樂團輪番炸場。最令民眾期待的摸彩環節更準備了大手筆驚喜，包括70吋液晶電視、智慧掃地機器人、摺疊自行車以及3,000元禮券等豐富大獎。

屏東縣政府財稅局表示，金融服務愛心公益嘉年華不僅推廣金融知識與防詐觀念，也透過公益、市集與互動體驗，串聯在地溫暖力量，歡迎民眾6月13日踴躍前往屏東千禧公園，一起做公益、學知識、享美食、抽好禮。（郭子琳報導）

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