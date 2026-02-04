金融服務評鑑大賞 品牌影響力推手

在高度競爭的金融市場中，建立值得信賴的品牌形象早已是企業首要目標。2026年「旺旺中時金融服務評鑑大賞」邁入第四屆，不論在獎項定位、評選特色亮點、企業曝光度上，皆展現出截然不同的數位影響力，成為金融機構提升品牌好感度、大眾認同感的新世代指標。

「旺旺中時金融服務評鑑大賞」由旺旺中時媒體集團於2023年創辦，秉持著客觀、公正、專業3大核心價值，特與國立中興大學商情暨民意調查中心、盤石中心及大數據公司合作，組成專業委員會；針對銀行、保險、證券業者，依「永續、服務、創新、資安」4大類共12個獎項，遴選出最優質的金融業者，廣受業界好評。

國立中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，《中國時報》作為全國型媒體，橫跨紙本報紙、官方網站與社群平台，獲「旺旺中時金融服務評鑑大賞」肯定，除得獎榮耀，更代表一次全通路品牌曝光機會。他也指出，2026年是關鍵的一年，許多銀行企業經過前3年觀望後，也期待透過今年投入參與，進一步擴大評鑑影響力。

此外，有別於傳統金融獎項多聚焦於財務數據與經營績效，「旺旺中時金融服務評鑑大賞」更注重服務溫度、客戶信任與社會責任，這正是其他媒體或專業型獎項難以企及的核心優勢。評選機制包含網路公開投票與民眾感測，不僅限於領袖投票，凸顯《中國時報》對於公眾參與度的重視。

儘管創立時間相對較新，但也正因如此，「旺旺中時金融服務評鑑大賞」更能貼近現今市場節奏，理解企業的行銷與傳播需求，協助銀行品牌聲量最大化；並即時回應金融產業在永續、服務、創新、資安上的最新趨勢，展現高度話題性與成長潛力，被外界視為後起之秀。

評審團強調，《中國時報》金融大獎，不只是表揚專業，更是品牌影響力的放大器。在金融產業追求精進的今日，該獎項正為台灣金融服務與公民之間，搭起一座重要的信任橋梁。最後，預告本屆頒獎典禮訂於6月17日隆重舉行，誠摯邀請各界共襄盛舉，見證台灣金融的下一個高峰。