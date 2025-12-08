金融案經濟要犯頻傳棄保潛逃 天逸董座吸金10億海外趴趴走惹議

天逸集團董事長温峰泰（左2）與越南財政部副部長胡士雄舉行會談。（翻攝天逸集團臉書）

近年多起重大金融犯罪案件中，被告在審理或偵辦階段脫離司法掌控。從「大圈仔」朱國榮在判刑未定讞時棄保潛逃，到三聯集團董座徐少東在二審被判刑13年後離家失聯，兩起案件均凸顯重大經濟犯罪具跨境特性，增加後續追查難度。

近期有立委質詢法務部，關切天逸集團涉吸金逾10億元案件的偵辦進度停滯，而負責人溫峰泰仍頻繁於海外公開亮相，這一對比使外界重新關注台灣司法在此類案件的處理速度與控管能力。

涉及多起炒股與經營權爭議的百億大亨朱國榮，2023年因龍邦與台灣人壽相關案件在高院共被判刑24年，案件尚未定讞。依規定須定期向派出所報到，然而在同年9月7日完成最後一次報到後即失聯。法院隨後裁定沒入其5億元保金並發布通緝。

朱國榮逃亡前一天，曾被目擊出現在台北某飯店三溫暖，隔日便人間蒸發。後續偵辦發現多人涉嫌協助離境，部分人士已被檢方起訴。

另一起引發社會關注的案例是三聯集團董座徐少東。他被控以具「老鼠會」性質的投資方式吸金22億6,780萬元，二審遭判刑12年。為避免脫逃，法院要求他每週一到派出所報到。今年5月徐少東未按時報到，家屬發現他未帶手機離家失聯。警方調閱監視器追查行蹤，案件仍在偵查與尋人階段。

多起金融案件接連出現被告脫離控管的背景下，天逸集團案的偵辦進度也受到外界注意。天逸財金科技於2021年遭檢調查出，自2013年起以投資天盈投資公司及「基金隊長」名義推出多項標榜保本、報酬6%至12%的商品，涉非法收受存款，不法吸金逾10億元。

董事長溫峰泰以200萬元交保並被限制出境，近一年仍多次出現在越南、柬埔寨公開行程，包括與越南副總理會面、拜訪東盟銀行等。上述行程均由天逸及合作單位發布新聞稿，使國內偵辦進度有限與其海外曝光形成對比。

國民黨立委王鴻薇11月質詢法務部長鄭銘謙指出，天逸案自2021年偵辦以來，「4年僅在去年12月開過一次庭，之後沒有再開庭，也沒有傳喚任何一個人」，質疑偵辦進度「完全停擺」。鄭銘謙則回應，案件仍在偵查中，曾在去年12月召開庭期。

在朱國榮潛逃、徐少東失聯兩案仍在追查之際，天逸案偵辦多年進度有限，被告仍頻繁出現在海外公開活動，使司法對重大經濟犯罪的控管與偵辦效率再次成為外界討論焦點。

