金融業前十月大賺8426億元、挑戰史上次高 年底行情撐得住？

金管會公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元，年減幅收斂至11%，已達去年全年近八成。金融圈預估，若第4季投資面維持動能，全年有望挑戰逾9,500億元，改寫史上次高紀錄。

金融三業2024年一口氣大賺1兆587億元、寫下歷史巔峰，次高則為2021年9,363億元。業者指出，今年雖不易重返兆元高峰，但在匯率、利率與市場情緒多空互抵下，全年挑戰9,500億元「次高寶座」的機率正快速升高。

利多方面，11月台幣續貶、美國降息路徑轉趨明朗，推升全球資本市場穩定度，也讓資金動能持續留在市場，有利壽險、銀行及證券三業的投資布局。

但利空同時存在，包括壽險業依法需將年度三成獲利轉列外價金、年底銀行業增提呆帳等因素，都可能侵蝕第4季獲利空間。

法人認為，2024年金融業稅前盈餘突破兆元，今年要追平並不容易，關鍵落在壽險業能否於年底靠投資收益扭轉頹勢，成為金融三業全年榮枯的最終變數。

金管會公布金融業2025年10月及前十月獲利狀況。10月單月賺1,262.5億元，月增12%，為連續五個月單月突破千億元，並改寫近五年同期新高。

觀察三大業別，保險業單月獲利月增28.8%，明顯優於證期投信業的4.5%與銀行業的3.5%。主因台美股齊揚，壽險業股票資本利得大幅增加；銀行業則受惠降息，資金成本下降推動淨利息收入走高。

累計前十月，銀行業仍是最穩定的獲利引擎，稅前盈餘達5,462.5億元、年增11%，占三業貢獻逾六成。銀行局副局長王允中指出，其中本國銀行貢獻達5,070.8億元，且儲匯業務在台幣趨穩後，已從虧轉盈，成為另一支撐力道。

相較下，資本市場受去年高基期壓力干擾，券商承銷收入年減15%，使證期投信業前十月稅前盈餘1,285.7億元、年增0.47%，但已正式轉為正成長。

保險業則仍在修復期。前十月稅前盈餘僅1,678億元（壽險1,380億元、產險298億元），年減49%，顯示投資收益尚未完全修復，但年減幅已收斂。

