金融業前11月獲利近兆 銀行業賺贏2024全年

在國際政經局勢反覆、新台幣匯率波動加劇環境下，金融業獲利結構出現分化。根據金管會統計，去(2025)年前11月包含銀行、證期投信及保險在內的金融三業，合計稅前盈餘9,508.1億元，雖較前(2024)年同期下滑，但年減幅已收斂至6.98%，站穩歷史高檔，暫居歷年次高。

金融圈普遍認為，2025年全年是否能守住「歷史第2強」，關鍵落在12月。由於壽險業年底須一次性提列一定比例外匯價格變動準備金，加上銀行業年終評估信用風險、呆帳提存壓力升高，使金融三業全年獲利再創高峰的難度提高。

從各業別來看，銀行業依舊是金融三業最主要的獲利來源。去年前11月銀行業稅前盈餘5,933.5億元，年增11.7%，不僅創下史上同期新高，也已超越前年全年水準，達到前年的104.9%。尤其本國銀行大賺5,505.7億元，占銀行業獲利比重逾9成，外國銀行在台分行則賺進213.8億元。

金管會表示，銀行業獲利持續走高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益同步成長，在利率處於相對高點、放款規模擴張下，利息收入走高，加上財富管理、信用卡與支付相關手續費表現穩健，形成雙引擎支撐；同時，呆帳費用維持低檔，也讓整體獲利結構相對穩定。近5年來銀行業獲利已連年改寫新高。

資本市場回溫則支撐證券、期貨及投信業，去年前11月證期投信業合計稅前淨利為1,436.6億元，年飆39.97億元，升幅約2.86%。其中，證券商仍是主要獲利支柱，前11月稅前盈餘1,091.94億元，隨著台股交易量回升，自營、承銷及經紀業務均大幅進補。

投信業則是成長動能最為突出的族群，前11月稅前盈餘254.17億元，年彈10.9%，反映出基金規模擴大、管理費收入逐步走揚；期貨業表現相對平穩，在市場劇烈震盪下，避險與交易需求仍提供一定支撐。整體而言，證期投信業雖高度受市場情緒影響，但在成交量與商品多元化帶動下獲利攀升。

相較之下，保險業成績較差。去年前11月保險業稅前盈餘2,138億元，年跌3,513億元，幅度達39.1%，其中壽險業稅前盈餘1,801億元，年降1,462億元，降幅高達44.8%，成為拖累金融三業整體表現的主要因素。產險業前11月稅前盈餘337億元，年增87億元，成長34.8%，主要因業務承保利益增加95億元，抵銷部分費用與其他營業利益衰退幅度。

金管會指出，壽險業去年雖然業務承保利益上升2,970億元，但因金融市場波動，財務投資利益大幅下滑4,344億元，加上營業費用上揚74億元，使獲利表現明顯受限。整體而言，去年金融三業呈現「銀行撐盤、證期投信穩健、保險修復緩慢」的結構分化格局。

