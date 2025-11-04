金融業前9月少賺2成 銀行業穩居支撐主力

市場資金動能轉強，金融業獲利表現趨穩。金管會公布最新統計，今(2025)年1~9月金融三業稅前盈餘合計7,163.75億元，較去(2024)年同期的8,854.18億元大減1,690億元，年跌19.09%；雖然獲利續呈衰退，但對比1~8月的年減26.27%已顯著收斂，顯示金融業獲利動能逐步回溫。

包括銀行、證券期貨及保險業在內的金融三業，9月單月稅前盈餘為1,123億元，儘管月減4%，仍連續第4個月站穩千億元大關，並創近5年同期新高。法人指出，隨美國再度降息、台美股市持續走揚及新台幣走貶，市場資金動能轉強，金融業在今年第4季可望迎來「股、債、匯三順風」格局。

觀察各業別表現，銀行業依舊是穩定主力。前9月稅前盈餘達4,879.5億元，年彈7.75%，再度刷新歷史新高紀錄，占整體金融業獲利比重約68%。金管會表示，本國銀行獲利4,561.6億元，年升8.4％，主因利息及手續費收入雙雙成長，且呆帳提存壓力減輕。不過，郵儲體系受匯率波動影響，儲匯項目由盈轉虧，1~9月虧損8.1億元。

保險業則受投資收益不穩拖累，1~9月稅前盈餘僅1,177億元，年降62.75%。其中壽險業獲利916億元，年墜68.8%；產險業則因業務利益提升、理賠成本控制得宜，逆勢上揚至261億元，年升18.1%。金管會指出，9月保險業獲利月增7%，顯示股市反彈與匯率回穩已帶來資本利得挹注。

證券期貨及投信業1~9月稅前盈餘為1,107.25億元，年衰5.01%，較1~8月收斂。金管會說明，受股市成交量縮小影響，證券商經紀與承銷收入分別年減10.4%、14.6%，自營業務則小幅下滑2.1%；相對之下，投信業受惠資產管理規模擴大，獲利增加20億元成為亮點。

展望今年第4季，法人預期，隨美國降息壓低美元資金成本、外幣放款需求上升，可望帶動銀行淨利差擴大；台美利差縮小則有助壽險業避險成本下降。再加上全球資本市場回暖，金融業的手續費、經紀及投資收益可望同步回升。

