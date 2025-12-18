金融業對陸曝險探新低 年減19%跌破8字頭

我國金融業對中國大陸的曝險規模不斷收縮。金管會最新統計顯示，截至今(2025)年10月底，金融三業對陸曝險降至7,725.02億元，不僅跌破「8字頭」，也改寫歷史新低，年減19.09%。其中，銀行業與證券期貨投信業同步創下統計以來最低水位，顯示金融業去風險化趨勢延續。

若拉長時間觀察，金融三業對大陸曝險並非短期波動。前10月累計減碼約1,554億元，與去(2024)年同期相比，一年來合計縮減1,822億元，調整方向具有結構性特徵。以產業別來看，銀行業仍是曝險下降的主力，占整體降幅近9成；證期投信業雖金額不大，但收縮幅度最為明顯。

銀行業方面，10月底對中國曝險跌至7,134.41億元，年墜18.45%，同樣下探歷史新低。進一步拆解曝險結構，授信、投資與資金拆存3大項目同步下滑，其中授信部位降幅最為顯著，較去年同期縮減約950億元；投資與資金拆存則分別年衰474億元與189億元。曝險占銀行淨值比重也隨之滑落至14.5％，為史上最低水準。

銀行局分析，國銀近年特別關注大陸地區的經濟與產業風險，面對經濟成長放緩、債務與房地產問題未解，授信、投資及資金拆存操作均轉趨審慎，新承作案件明顯縮水，既有部位亦繼續回收，使整體曝險規模逐步縮小。

證券、期貨及投信顧業對陸曝險則降至76.61億元，為2019年1月以來最低，年減58.51億元。從結構來看，主要曝險集中於證券商自營部位，占比約48.77億元，其次為投信投顧業26.89億元，期貨商僅0.95億元；整體曝險占淨值比重僅0.91%。證期局指出，近期券商減碼大陸股債投資，與關稅政策不確定性及市場波動升高有關。

保險業方面，對陸曝險仍以壽險為主，截至10月底約514億元，占可運用資金比重僅0.15%，水位相當低。雖較今年5月略為回升，但整體趨勢仍偏向保守；其中，產險業自2023年初即維持零曝險狀態。保險局提到，大陸經濟、政治情勢及地緣風險增高，是保險業保守布局的重要背景。

