金融業年終半個月！妹子傻眼嘆好少 一票前輩曝原因：很正常

許多公司春節前都會發放年終獎金，慰勞員工一整年來的辛勞。一位去年年中加入某銀行服務的女子近日發現，自己的年終獎金只有0.5個月，雖然人資曾提醒她沒趕上前半年完整考績、「按比例發放」，結果還是少到讓她相當傻眼，貼文曝光後引發熱議，許多前輩紛紛說明，銀行年終比例固定以兩個月計算、再依比例發放，「很少很正常」。

原PO在Dcard發文指出，她今年年中才加入某家銀行服務，當時人資提醒因為沒趕上前半年的完整考績，年終按比例發放，她也表示理解，覺得跟同事們3、4個月的年終獎金相比，自己只拿1、1.5個月還算正常，沒想到原PO最近收到公司信件，才發現年終獎金只有0.5個月，工作量、加班跟同事相比卻沒有比較少，讓她傻眼直呼「新人年終真的好少」。

對此，許多網友紛紛回應，「請把第一個年終視為0，就會釋懷多了，明年至少4個月了」、「我第一年出社會也是這樣想，後來明白『按比例發放』不是按月份，而是公司認為的比例」、「沒待過銀行，但就目前換工作經驗，大概都是照比例」、「有夠少的，本來月薪就少了，年終還這麼慘」。

有內行人則說明，「你是9月入職嗎？沒趕上考績都是固定2個月再依比例，很少很正常，明年就會像你同事一樣3、4個月了」、「前員工跟妳說，妳的年終計算基礎是2個月去按比例，不是原本的月份數按比例。只要7月起入職的員工都是2個月按比例，7月前的才是正常月份按比例」。

