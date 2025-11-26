金融業馬年報告出爐 存股首選2家

財經中心／廖珪如報導

台灣金融產業明年將維持穩健步調，研究機構預期銀行、壽險與證券業在各自核心業務上持續推進，而金控股息政策成為市場年底關注焦點。研究部表示，以銀行為主要獲利來源的金控受惠於 2025 年獲利改善，2026 年現金股利發放能力相對強勁，並點名玉山金（2884）與中信金（2891）為投資首選。

研究部指出，玉山金明年現金股息可望優於今年；元大金（2885）、兆豐金（2886）與中信金均表示將提高現金股利發放率，整體股利水準預期可維持今年水準。

銀行業方面，科技業投資動能支撐 2026 年放款可望維持中高個位數成長。資產與放款組合優化、外幣存款成本下降與存放比提升，預計將推動淨利差擴大。財富管理需求因理財意識抬頭而保持良好，將支撐淨手續費收入。隨著美國聯準會（Fed）啟動降息循環，銀行換匯收益恐呈現季減，但債券部位評價可因殖利率下滑而回升，預期可部分抵銷匯兌收入減少。

壽險業則在匯損疑慮消除後，重心轉向 IFRS17 與 TW-ICS 的制度接軌。業者已申請第二桶金與外匯價格變動準備金新制，近期台幣走貶使避險操作更具彈性。傳統避險工具成本下降，預期可降低 2026 年整體避險費用。研究部指出，壽險業者近年發行次順位債補充資本，金管會亦推出多項在地化措施，接軌相關制度預估無虞，但獲利與淨值可能因會計調整而減少。

證券業部分，AI 相關投資持續、Fed 再度降息以及台美選舉等因素，有望維持 2026 年市場資金動能。研究部預估，台股日均成交金額將延續 2025 年的水準。

