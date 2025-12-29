金融機構申報台版肥咖 裁罰規定變了

財政部國財司修正金融機構CRS（台版肥咖）免罰要件，並更新裁罰倍數表。李政龍攝



財政部國財司今（29）日表示，為了提升申報金融機構遵循意願，落實共同申報及盡職審查制度，修正發布申報金融機減免裁罰規定；違章情形由「短漏報」修正為「錯誤申報」及「未申報」2類別；也針對各種違章情形，明確裁罰倍數表。

國財司長李明機表示，自2017年依稅捐稽徵法規定，訂定發布金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法（CRS辦法，俗稱台版肥咖條款）以來，都是以輔導為主、裁罰為輔，而且迄今沒有任一家金融機構受罰。

廣告 廣告

不過，參酌金融機構實地檢查的實務經驗，通盤檢討修正處罰標準及裁罰倍數表，放寬免罰要件。其中，違章情形由「短漏報」，分別修正為「錯誤申報」及「未申報」。

另外，於國稅局通知前，自行更正申報、補報未超過一定數量或比例者，增訂免予處罰規定。

未依規定進行盡職審查，而於國稅局通知前，自行依規定辦理盡職審查且自動更正申報或補報者，增訂免予處罰規定。

就「錯誤申報」、「未申報」及「未依規定進行盡職審查」，均增訂「首次裁處且配合完成遵循事項」的免罰要件。

裁罰倍數表方面，拒絕CRS調查者，未依限辦理首次罰3,000元，第2次罰9,000元，第3次以上每次3萬元。

CRS申報問題者，最低每帳戶罰3,000元，未依限更正者再依次加重裁罰至4,000元～7,000元不等；非故意違規上限20萬元，故意違規者每次最高30萬元。

CRS未依規定盡職審查者，較低資產帳戶每次20萬元，高資產者每次50萬元，故意違規者將重罰1,000萬元。

財政部說明，本次修正的減免處罰標準及裁罰倍數參考表自今年12月26日（發布日起算第3日）生效，申報金融機構於修正前所發生應處罰鍰之行為，於今年12月26日尚未裁罰確定者，適用修正後之規定辦理。但修正前之規定較有利於申報金融機構者，適用修正前之規定。

據悉，我國目前金融機構申報CRS的國家有日本、澳洲、英國。美國尚未納入台版肥咖申報之列。

更多太報報導

財委會初審通過2法 進口麥芽、啤酒花零關稅 車籍同身心障礙者戶籍免牌照稅

AI查稅來了！網購開發票要加5% 國稅局靠爬蟲程式揪出賣家逃漏稅

財政部宣布明年9項便民措施 元旦起無糖飲料免徵貨物稅 綜所稅有減稅利多